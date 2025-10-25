Noa-Lynn van Leuven wist zich vorige week te plaatsen voor het WK darts. Vorig jaar lukte dit de Nederlandse transdartster ook, maar ze kon nauwelijks genieten van dat moment. De deelname van Van Leuven bracht zo veel te weeg, dat ze in een neerwaartse spiraal terecht kwam.

Van Leuven was dolgelukkig toen ze vorig jaar plaatsing voor het WK darts af wist te dwingen. De Nederlandse ging in de eerste ronde al onderuit, maar toch werd ze één van de meestbesproken deelnemers. Er was enorm veel kritiek op het feit dat Van Leuven als transvrouw een van de vrouwen was die zich kon plaatsen voor het WK.

Dit zorgde voor een storm aan kritiek, haatberichten en bedreigingen aan het adres van Van Leuven. Zo besloten Anca Zijlstra en Aileen de Graaf zich terug te trekken uit het Nederlandse vrouwenteam in darts. Zij gaven aan dat ze niet met een 'biologische man' wilden spelen. Van Leuven werd zo geraakt door de kritiek en bedreigingen, dat ze ook op haar werk steeds geïrriteerder werd. Uiteindelijk besloot ze zich ziek te melden en ze bleef wekenlang in bed liggen. Het zorgde er ook voor dat haar depressieve gevoelens zich ontwikkelden.

'Het hoefde van mij niet meer'

In gesprek met Nu.nl vertelt Van Leuven dat ze steeds depressiever werd door de berichten. De dartster bleef wekenlang in bed en veertien weken lang kwamen er mensen van het crisisteam van de IBT (intensieve behandeling thuis) over de vloer. Van Leuven vond het te intens en ze besloot om een nieuw telefoonnummer te nemen. Ze vertelde dat er oude trauma's omhoog kwamen door de bedreigingen. Van Leuven werd vroeger gepest en dat kwam weer naar boven.

Van Leuven vertelt dat ze zelfs heeft getwijfeld aan de zin van het leven. "Op dat moment hoefde het voor mij niet meer. Ik dacht: wat wil ik met mij leven? Wat is mijn doel? Ik zag geen uitweg meer. Het was te intens." Ook kreeg Van Leuven een keer een tennisbal naar haar hoofd tijdens een toernooi. De speelster is in ieder geval blij dat ze zich ook dit jaar weer heeft geplaatst voor het WK en ze gaat met goede moed naar Londen in december.

Denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 113 of 0800-0113 of chat via 113.nl.