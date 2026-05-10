Topdarter Michael van Gerwen speelde op de slotdag van de Austrian Darts Open in Graz tegen een andere oud-wereldkampioen: Rob Cross. Een van hen mocht door naar de kwartfinale en dat werd Cross: 6-4.

Mighty Mike, de nummer 4 van de PDC Order of Merit, mocht beginnen tegen Voltage, de nummer 22. Ze hengelden beiden hun eerste eigen leg binnen, waarna ze ook beiden konden breken. Tot 4-4 haakten ze bij elkaar aan. Voor beide heren geldt dat ze al een tijdje niet meer op de toppen van hun kunnen presteren en helaas voor hen was dat bij deze wedstrijd ook het geval. Diep in de partij lag het gemiddelde van beide toppers rond de 90.

In een matige tiende leg werd Van Gerwen weer gebroken. In die leg gooide hij veel afzwaaiers, waarvan Cross profiteerde. De Brabander zag het met een grimas aan. Cross deed vervolgens vanaf 5-4 in zijn eigen leg genoeg om zonder al te veel druk richting een finish toe te werken. Van Gerwen maakte het nog spannend door bijna 142 uit te gooien, maar Cross maakte het af en stuurde de Nederlander naar huis.

Uitslagen Euro Tour Graz, achtste finale

Kevin Doets 6-2 Ryan Joyce

Luke Woodhouse 6-1 James Wade

Andrew Gilding 6-5 Kim Huybrechts

Michael van Gerwen 4-6 Rob Cross

Danny Noppert v Cristo Reyes

Josh Rock v Niko Springer

Ross Smith v Martin Schindler

Madars Razma v Daryl Gurney

Euro Tour

De Austrian Darts Open in Graz is het 6e evenement van de 15 Euro Tour-toernooien die in 2026 worden georganiseerd door de bond PDC. Na die reeks wordt een ranglijst opgemaakt op basis van de prestaties en de top 32 wordt uitgenodigd voor het EK darts.

Aan de Austrian Darts Open doen 48 spelers mee. De top 16 geplaatste spelers mag de openingsronde overslaan. Onder meer Gian van Veen en Michael van Gerwen behoren tot dat groepje. Door afzeggingen van Luke Littler en Luke Humphries, de nummers 1 en 2 van de PDC-wereldranglijst, zijn de Nederlanders in Graz de hoogst geplaatste darters. Van Gerwen en Danny Noppert waren de enige Nederlandsers in de achtste finale.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover