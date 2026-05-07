Michael van Gerwen en Gian van Veen zijn nog altijd in de race voor een plekje in de play-offs van de Premier League Darts. De twee lijken met titelhouder Luke Humphries in de laatste drie speelrondes uit te gaan maken wie er naar de halve finale gaat. Dit is de stand in de Premier League Darts voor speelavond 14 van de 16.
Van Gerwen en Van Veen begonnen allebei sterk aan de Premier League, maar kregen daarna ook te kampen met fysieke problemen waardoor ze beiden zelfs één avond over moesten slaan. Desondanks zijn ze na dertien van de zestien reguliere speelrondes nog altijd in de race voor een plek bij de beste vier.
Van Gerwen heeft nog altijd de beste papieren. Hij staat vierde achter Luke Littler, Jonny Clayton en Gerwyn Price. Van Gerwen heeft vooralsnog 18 punten verzameld en staat daarmee twee punten voor op Van Veen en Humphries. De zevenvoudig winnaar heeft ook nog eens als enige van de drie een speelavond gewonnen en zou bij een gelijke stand in punten een streepje voor hebben.
Stand na speelavond 13 van de 16
Luke Littler - 34*
Jonny Clayton - 32*
Gerwyn Price - 21
Michael van Gerwen - 18
Gian van Veen - 16
Luke Humphries - 16
Stephen Bunting - 11
Josh Rock - 8
*Littler en Clayton zijn al zeker van de play-offs eind mei
Puntentelling
De darters krijgen twee punten voor een plek in de halve finale, drie punten voor een finaleplaats en vijf punten voor de winst. Bij een gelijke stand in punten geeft het aantal avondzeges de doorslag. Na zestien speelavonden gaat de top 4 van de ranglijst naar de halve finales in de O2 Arena in Londen. Daar speelt de nummer 1 tegen de nummer 4 en de nummer 2 tegen de nummer 3. De winnaars spelen daarna de finale tegen elkaar.
Speelavond 14, Leeds
Kwartfinales
Gerwyn Price - Jonny Clayton
Luke Littler - Michael van Gerwen
Josh Rock - Luke Humphries
Gian van Veen - Stephen Bunting
Halve finales
Price/Clayton - Littler/Van Gerwen
Rock/Humphries - Van Veen/Bunting
Finale
Speelronde 13, Aberdeen
Kwartfinales
Josh Rock - Luke Littler 3-6
Stephen Bunting - Gerwyn Price 5-6
Jonny Clayton - Gian van Veen 2-6
Luke Humphries - Michael van Gerwen 6-3
Halve finales
Luke Littler - Gerwyn Price 6-1
Gian van Veen - Luke Humphries 3-6
Finale
Luke Littler - Luke Humphries 6-5
Speelronde 12, Liverpool
Kwartfinales
Gian van Veen - Gerwyn Price 6-4
Stephen Bunting - Jonny Clayton 5-6
Josh Rock - Michael van Gerwen 3-6
Luke Humphries - Luke Littler 2-6
Halve finales
Gian van Veen - Jonny Clayton 5-6
Michael van Gerwen - Luke Littler 5-6
Finale
Jonny Clayton - Luke Littler 1-6
Speelronde 11, Rotterdam
Kwartfinales
Luke Littler - Gerwyn Price 6-3
Gian van Veen - Luke Humphries 2-6
Michael van Gerwen - Jonny Clayton 2-6
Josh Rock - Stephen Bunting 6-1
Halve finales
Luke Littler - Luke Humphries 6-5
Jonny Clayton - Josh Rock 6-5
Finale
Luke Littler - Jonny Clayton 4-6
Speelronde 10, Brighton
Kwartfinales
Luke Humphries - Jonny Clayton 5-6
Gerwyn Price - Josh Rock 3-6
Luke Littler - Stephen Bunting 4-6
Michael van Gerwen - Gian van Veen 6-4
Halve finales
Jonny Clayton - Josh Rock 6-4
Stephen Bunting - Michael van Gerwen 5-6
Finale
Jonny Clayton - Michael van Gerwen 6-5
Speelronde 9, Manchester
Kwartfinales
Michael van Gerwen - Stephen Bunting 3-6
Gerwyn Price - Luke Humphries 6-2
Gian van Veen - Luke Littler 6-5
Jonny Clayton - Josh Rock 4-6
Halve finales
Stephen Bunting - Gerwyn Price 2-6
Gian van Veen - Josh Rock 6-3
Finale
Gerwyn Price - Gian van Veen 6-2
Speelronde 8, Berlijn
Kwartfinales
Jonny Clayton - Josh Rock 3-6
Luke Humphries - Michael van Gerwen 3-6
Luke Littler - Stephen Bunting 6-3
Gerwyn Price - Gian van Veen 6-1
Halve finales
Josh Rock - Michael van Gerwen 3-6
Luke Littler - Gerwyn Price 6-4
Finale
Michael van Gerwen - Luke Littler 4-6
Speelronde 7, Dublin
Kwartfinales
Michael van Gerwen - Gian van Veen walkover
Stephen Bunting - Luke Littler 3-6
Josh Rock - Gerwyn Price 0-6
Jonny Clayton - Luke Humphries 3-6
Halve finales
Michael van Gerwen - Luke Littler 5-6
Gerwyn Price - Luke Humphries 6-1
Finale
Luke Littler - Gerwyn Price 6-5
Speelronde 6, Nottingham
Kwartfinales
Josh Rock - Stephen Bunting 1-6
Jonny Clayton - Michael van Gerwen 6-3
Luke Humphries - Gian van Veen 6-4
Gerwyn Price - Luke Littler 5-6
Halve finales
Stephen Bunting - Jonny Clayton 3-6
Luke Humphries - Luke Littler 6-5
Finale
Jonny Clayton - Luke Humphries 6-1
Speelronde 5, Cardiff
Kwartfinales
Michael van Gerwen - Luke Humphries 1-6
Gian van Veen - Jonny Clayton 4-6
Gerwyn Price - Stephen Bunting 6-5
Luke Littler - Josh Rock 6-4
Halve finales
Luke Humphries - Jonny Clayton 4-6
Gerwyn Price - Luke Littler 3-6
Finale
Jonny Clayton - Luke Littler 4-6
Speelronde 4, Belfast
Kwartfinales
Luke Littler - Jonny Clayton 3-6
Stephen Bunting - Luke Humphries 6-4
Michael van Gerwen - Gerwyn Price 5-6
Gian van Veen - Josh Rock 6-2
Halve finales
Jonny Clayton - Stephen Bunting 0-6
Gerwyn Price - Gian van Veen 5-6
Finale
Stephen Bunting - Gian van Veen 6-2
Speelronde 3, Glasgow
Kwartfinales
Stephen Bunting - Gian van Veen 3-6
Luke Humphries - Josh Rock 6-2
Luke Littler - Michael van Gerwen walkover
Jonny Clayton - Gerwyn Price 6-3
Halve finales
Gian van Veen - Luke Humphries 6-5
Luke Littler - Jonny Clayton 1-6
Finale
Gian van Veen - Jonny Clayton 2-6
Speelronde 2, Antwerpen
Kwartfinales
Luke Littler - Luke Humphries 6-5
Michael van Gerwen - Josh Rock 6-2
Jonny Clayton - Stephen Bunting 6-4
Gerwyn Price - Gian van Veen 6-5
Halve finales
Luke Littler - Michael van Gerwen 4-6
Jonny Clayton - Gerwyn Price 5-6
Finale
Michael van Gerwen - Gerwyn Price 5-6
Speelronde 1, Newcastle
Kwartfinales
Jonny Clayton - Josh Rock 6-2
Luke Littler - Gian van Veen 4-6
Luke Humphries - Gerwyn Price 6-5
Stephen Bunting - Michael van Gerwen 2-6
Halve finales
Jonny Clayton - Gian van Veen 4-6
Luke Humphries - Michael van Gerwen 2-6
Finale
Gian van Veen - Michael van Gerwen 4-6