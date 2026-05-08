Gian van Veen keert de laatste weken steeds meer terug naar zijn goede vorm en daar is de Nederlander zelf maar wat blij mee. Begin 2026 worstelde de Brabander openlijk met zijn vorm, maar een nieuwe vertrouwensboost en zijn nieuwe pijlen hebben hem weer op de rails gekregen.

Van Veen begon 2026 matig met directe uitschakelingen in de Premier League en ook op andere toernooien kwam hij niet heel ver. Toch kan hij in de Premier League nog door naar de play-offs, aangezien hij drie punten achter staat op de nummer 4 Luke Humphries. Van Veen kampte begin 2026 ook met nierstenen, een nare kwaal waar hij vijf weken geleden aan werd geopereerd. Gelukkig gaat het inmiddels een stuk beter.

Materiaalswitch

Op dat gebied moest Van Veen leren. De Brabander merkte op dat iedereen plots 'een stap extra' tegen hem ging zetten. "Ook met het drukke schema in de Premier League, je kunt niet altijd top zijn. Dat vond ik in het begin lastig, maar dat heb ik leren te begrijpen", is Van Veen eerlijk tegenover het Algemeen Dagblad. Het herstel van de nierstenen bracht de darter zelfvertrouwen, maar ook zeker zijn materiaalswitch. Sinds twee weken terug gooit hij met nieuwe pijlen.

De wissel in materiaal is iets wat Van Veen al wel langer wilde. De darter vond alleen niet het goede moment om te switchen. "Zeker vorig jaar bleef alles maar goed gaan. Toen leek het me niet goed om iets anders te proberen, maar ik vind wel dat je altijd moet kijken wat je kunt verbeteren." Toen Van Veen een paar weken geleden in een vormdip zat, leek dat hem exact het juiste moment om de materiaalwissel toe te passen.

Die vormdip heeft er bij de 24-jarige Brabander ook zeker ingehakt. Vooral de manier waarop hij hiermee om moest gaan is iets waar Van Veen erg veel van heeft geleerd. "Ik denk dat ik wel even in de hoek zat waar de klappen vallen. Als reactie ga je dan nog meer je best doen, maar dat kan ook averechts werken en dat heb ik de afgelopen tijd wel ervaren", is de darter eerlijk.

Premier League slotstuk

Inmiddels is het zelfvertrouwen dus mondjesmaat terug en kijkt Van Veen uit naar het slotstuk van de Premier League Darts. Richting dat eind heeft de Nederlander nog een belangrijk doel: een Premier League-avond winnen. Qua punten zou dat hem een boost kunnen geven en ook het vertrouwen zou daarvan fors omhoog schieten. Van Veen heeft nog minimaal twee avonden om dat te bewerkstelligen.

