Gerwyn Price kende een periode waarin het even wat minder ging, maar de Welshman is weer helemaal terug. Zeker in de Premier League Darts laat de voormalig wereldkampioen zijn beste vorm zien. De verklaring daarvoor is echter allesbehalve wat je zou verwachten.

De 39-jarige Welshman, momenteel achtste op de wereldranglijst, domineerde vorige week de negende ronde van de Premier League in Manchester met een gemiddelde van meer dan 104 punten. Hij versloeg achtereenvolgens Luke Humphries, Stephen Bunting en Gian van Veen en liet zo zien dat hij weer helemaal terug is. Maar het geheim achter die briljante avond? Een stuk grond van 200 hectare.

Boerderij

Slechts enkele uren voor zijn optreden in Manchester werd namelijk de deal afgerond voor een boerderij die Price al maanden wilde kopen. In de Double Tops Podcast vertelde hij hoe het langdurige aankoopproces hem zwaar had belast en zijn concentratie op het darts had verstoord. "Ik wilde dit al een paar maanden afronden en ik heb de advocaten waarschijnlijk helemaal gek gemaakt", zei hij.

"Ik wilde het gewoon afmaken, zodat ik het achter me kon laten en me volledig kon concentreren op mijn darts. En ja, het was rond vijf uur vanmiddag klaar en toen dacht ik: geweldig! Ik ga vandaag goed spelen. En dat heb ik ook gedaan." Over de omvang van zijn nieuwe aanwinst is Price zelf ook een beetje verbaasd. "Ik heb altijd al een klein stukje land gewild, maar ik weet niet of 200 hectare wel een klein stukje land is. Ik heb alles uit de kast gehaald."

Naast de boerderij bezit de Welshman ook een fish-and-chipszaak in zijn woonplaats Markham, wat hem ook al de nodige ongewenste aandacht oplevert. Hij herinnerde zich lachend een klant die zelfs foto's maakte van zijn auto op de oprit. "Met een lekke band. Het is mijn oude auto, hè."

Premier League

Met de nodige rust in zijn hoofd richt Price zich nu volledig op het darts. En dat is te merken. 'The Iceman' klimt gestaag in het klassement en staat momenteel derde, achter koploper Jonny Clayton en Luke Littler. Clayton won de tiende speelavond in Brighton door in de finale af te rekenen met Michael van Gerwen, die maar liefst vier matchdarts miste en daardoor de broodnodige volle vijf punten door zijn vingers zag glippen.

Een plek in de play-offs in The O2 is voor Price nog niet zeker. "Je weet dat het nog niet zeker is dat ik de play-offs haal, dus ik moet week na week goed blijven spelen", aldus de Welshman. "Als ik elke week twee punten kan pakken, wat mijn doel is, dan win ik een bonus." Volgende week strijkt de Premier League neer in Rotterdam Ahoy, waar Price het in de eerste partij opneemt tegen Luke Littler.