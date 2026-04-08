Wen maar vast aan het idee dat tijdens de Euro Tours in Europa topdarters uit Groot-Brittannië vaker wegblijven. Zo kon het gebeuren dat in München afgelopen paasweekend Luke Littler, Luke Humphries, Gerwyn Price en Gary Anderson onder de afwezigen waren. Zij oefenen een soort boycot uit op de toernooien aan de overkant van hun eiland en lijken dat vaker te doen.

Jonny Clayton is een van de aanvoerders van de boycot vanuit het Verenigd Koninkrijk. Door de Brexit in februari 2020 verlieten Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland de Europese Unie en zijn inwoners van die landen sindsdien verplicht om op EU-vliegvelden in de rij van de paspoortcontroles te moeten wachten, terwijl dat voorheen niet het geval was. Het zorgt voor uren langere reistijden voor de darters. Ex-topdarter Vincent van der Voort haalt hard uit naar de klagende Britten.

'Stelletje baby's'

In de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door noemt hij ex-collega's als Clayton en Anderson 'een stelletje baby's'. "Ik heb dertig jaar moeten reizen, naar de meest vreselijke vliegvelden. Ik heb jarenlang uren vertraging gehad, zat vast bij de douane, moest in vakantietijd uren wachten op mijn vlucht en ook met dat Covid-gebeuren was het geen pretje om te reizen naar Engeland (het middelpunt van de dartswereld, red.). Nu moeten deze mensen een paar keer reizen naar Duitsland en een paar uurtjes wachten, zitten ze allemaal te piepen."

'Kom dan lekker niet, blijf weg'

Van der Voort heeft dan ook een broertje dood aan de boycot van de Britse darters. "Kom dan lekker niet, blijf weg. Dreig vooral niet te komen. Dan gaan we zien waar iemand als Clayton over twee jaar staat op de wereldranglijst als hij de Euro Tour niet meer gooit. Kijk maar eens hoe snel dit tegen ze gaat werken. Dan nemen de Europese darters de rankings over en spelen de Britten geen EK, geen World Cup en geen vloertoernooien meer. Niks. Dan moeten ze dat ook doen. Wat denken ze nou dat er gaat gebeuren met dat klagen over die rijen die opgelost moeten worden? Wat wil je daarmee bereiken?"

'Wie heb je daar nou mee?'

Natuurlijk staat het de Britten vrij om te klagen en kunnen ze er zelf bar weinig aan doen dat hun land uit de EU is gestapt, maar moeten ze met de situatie dealen. "Het maakt het voor hen misschien minder leuk om naar de Euro Tour te komen, maar boycotten?! Wie heb je daar nou mee? Vooral jezelf en je fans, want dan zie je elkaar nooit meer. Ze moeten incalculeren dat het een keer kan gebeuren. En het is ook echt niet zo dat het elke keer zo lang duurt allemaal."

Beluister Darts Draait Door