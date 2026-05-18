Topdarter Gian van Veen, de nummer 3 van de wereld, zien we in regel in zijn sportkleding: een shirt met zwarte en witte vegen plus een donkere pantalon. Maar afgelopen weekend was hij op zijn paasbest gekleed voor een bijzondere gelegenheid.

Van Veen stond bij het afgelopen WK darts in Londen in de finale, waarin inmiddels tweevoudig kampioen Luke Littler te sterk was. Vervolgens werd The Giant gekozen voor de Premier League Darts, het rondreizende toernooi dat later deze maand zijn climax bereikt met de play-offs. Van Veen en Michael van Gerwen plaatste zich daar niet voor.

Eerder dit jaar kreeg Van Veen ernstig last van nierstenen. Soms is het mogelijk om die via de urine naar buiten te werken, maar bij Van Veen bleken de nierstenen te groot daarvoor. Er zat niets anders op dan een operatie te ondergaan. In de nasleep daarvan vielen zijn prestaties voor de oche ietwat terug, maar de laatste weken lijkt hij toe te groeien naar de vorm van de maanden daarvoor.

'Zeer bijzondere dag'

Afgelopen weekend waren er geen dartstoernooien en Van Veen heeft zich afgemeld voor de twee vloertoernooien die maandag en dinsdag op de agenda van de bond PDC staan. Hij had andere plannen, zo blijkt uit een post op Instagram. Van Veen bezocht een trouwpartij.

"Het was gisteren een zeer bijzondere dag voor een van mijn beste vrienden", schrijft hij bij een foto waarop hij poseert in een net en frisgekleurd pak. "Ik ben erg dankbaar dat ik ben uitgenodigd voor deze bruiloft en dat ik dit moment mag delen met mijn team, Mach Darts Management."

PDC

De man in het midden van de foto is Ronnie Rickner. Hij introduceert zichzelf op zijn Instagram-pagina als 'pro coach en partner' van Mach Darts. Hij is zelf ook actief in het darts en neemt deze week deel aan evenementen van de PDC Challenger tour, het niveau voor spelers zonder tourcard.

Premier League Darts

Van Veen begon uitstekend aan de Premier League Darts, met enkele finaleplaatsen. ."Een Premier League-seizoen om te onthouden", schreef de nummer drie van de Order of Merit op Instagram. "Vier finales en een hoop ongelooflijke avonden tot nu toe, maar ook tegenslagen en fysieke inspanningen die me op meer dan één manier op de proef hebben gesteld."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover