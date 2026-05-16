Dit jaar doen enkele Nederlandse darters het uitstekend op de ProTour van de bond PDC. Kevin Doets (28) won bijvoorbeeld eerder deze maand zijn eerste PDC-titel. Na afloop somde hij gelijk op welke grote doelen hij nog meer heeft. Vraag is wel of hij die dromen gaat najagen met een Nederlands vlaggetje achter zijn naam. Hij overweegt van dartsnationaliteit te veranderen.

Kevin Doets kwam als beste uit de bus tijdens Players Championship 13 in Hildesheim en won zijn eerste titel ooit bij de PDC. In een zenuwachtige finale liet hij kans na kans liggen om Luke Woodhouse al eerder te pakken, maar was het na gemiste matchdarts uiteindelijk toch raak: 8-5.

De in Almere geboren Doets zei in het interview na afloop: "Ik was nerveus op het einde en ik begon aan van alles te denken. Ik zei dat ik dit jaar een titel wilde winnen, anders zou ik niet tevreden zijn, dus blij dat het gelukt is. Nu is mijn doel om de top-16 te halen en een major te winnen."

World Cup of Darts

Daarnaast had Hawkeye het ook over deelname aan de Premier League Darts. Het zit kortom wel snor wat betreft ambitieniveau bij Doets. Kennelijk heeft hij ook zijn zinnen gezet op deelname aan de World Cup of Darts, het enige landentoernooi van de PDC. In juni vormen Michael van Gerwen en Gian van Veen het Nederlandse duo bij dat toernooi. Ze staan derde en vierde op de PDC Order of Merit.

Vaak zijn het per land de twee hoogst geplaatste spelers die worden uitgekozen voor de World Cup, al kan het natuurlijk gebeuren dat een speler zich niet beschikbaar stelt. Vorig jaar sloeg Van Gerwen het evenement bijvoorbeeld over. Hoe dan ook: voor Doets is de concurrentie niet mals, want ook bijvoorbeeld Danny Noppert en Wessel Nijman staan nog hoger dan hem op de ranking.

Zweden

In de podcast Weekly Dartscast zei Doets dat hij ook op de World Cup wil uitkomen. Hij woont al een tijdje in Zweden, waar zijn vorige partner vandaan komt, waarmee hij een kind heeft. "Ik heb wel gedacht over switchen van nationaliteit", zegt hij.

"Maar als ik dat wil, dan moet ik eerst 3,5 jaar wachten. Ik wil liever voor Nederland spelen dan voor Zweden. Maar het is de laatste tijd erg lastig om uit te mogen komen voor Nederland, want twee spelers in de top vier zijn Nederlanders. Het wordt dus een zware kluif om in het World Cup-team te komen. En op dit moment zou het stukken eenvoudiger zijn om in het Zweedse team te komen. Als ik de kans krijg om te spelen voor Zweden, dan ga ik die misschien benutten. Maar ik weet het gewoon nog niet."

Bibi Rangel

Zijn huidige partner is Bibi Rangel, de dochter van een Braziliaan die wel World Cup-ervaring heeft. Rangel komt veelvuldig in beeld als Doets speelt. Vincent van der Voort is daar een beetje moe van, zo geeft hij aan in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draat Door,.

Overigens speelt sinds enkele jaren een andere in Nederland geboren darter wel namens Zweden: Jeffrey de Graaf.

Beluister Sportnieuws.nl Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait bespreken ex-prof Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes de Euro Tour in Graz, het bijna-wereldrecord van Michael van Gerwen en de treurige status van Raymond van Barneveld. Bekijk en beluister 'm hieronder.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover