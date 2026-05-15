Het was een harde klap voor topdarter Michael van Gerwen donderdagavond in de Premier League Darts. De voormalig wereldkampioen en ook landgenoot Gian van Veen weten al voor de groepsfase is afgerond dat ze niet mee mogen doen aan de play-offs. De dag na die deceptie komt de Brabander met een opvallend besluit naar buiten.

Het was een week vol hoogtepunten en dieptepunten voor de nummer 3 van de PDC Order of Merit. Dinsdag liet Mighty Mike een onuitwisbare indruk achter met zijn eindzege bij Players Championship 15 én de benadering van het wereldrecord. Met een klinkende 7-0 zege op Martin Schindler in de halve finale liet Van Gerwen zijn pijlen weer eens spreken na maanden vol rumoer in zijn privéleven. Met 122.34 gemiddeld kwam hij tot anderhalf punt van het wereldrecord

Dat gaf Van Gerwen moed richting de belangrijke speelavond in de Premier League Darts. Maar na zijn nederlaag in de eerste ronde (de kwartfinale) tegen Gerwyn Price moest hij afwachten wat de Welshman en Luke Humphries verder zouden doen. Die twee waren voor de Nederlanders namelijk een bedreiging op de ranglijst. Alleen de top vier van de acht deelnemers mag naar de play-offs in Londen.

Het rampscenario werd realiteit: Humphries won de speelavond, Price werd tweede. Daardoor gaan die twee, samen met Luke Littler en Jonny Clayton, naar de play-offs.

Dit weekend is er geen toernooi georganiseerd door de PDC, maandag en dinsdag zijn er wel weer evenementen. Namelijk Players Championship 17 en Players Championship 18 in de Mattioli Arena in Leicester. Vrijdag werd de deelnemerslijst voor deze vloertoernooien gepubliceerd door de PDC. En wat blijkt: Van Gerwen is niet present. Wellicht speelt het mee dat volgende week vrijdag een Euro Tour plaatsvindt in Duitsland, te weten International Darts Open in Riesa.

Wel laat Van Gerwen dus twee kansen liggen om meer prijzengeld te pakken. Op de Pro Tour Order of Merit staat hij slechts 29e. Die ranglijst over de vloertoernooien plus Euro Tours wordt geleid door Wessel Nijman, die al vijf PC-toernooien won en ook zijn eerste Euro Tour-titel veroverde.

In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait bespreken ex-prof Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes de Euro Tour in Graz, het bijna-wereldrecord van Michael van Gerwen en de treurige status van Raymond van Barneveld. Bekijk en beluister 'm hieronder.

