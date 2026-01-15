Gian van Veen gaat een druk dartsjaar tegemoet. Met zijn finaleplaats op het WK werd hij de nummer drie van de wereldranglijst en stelde hij een plek in de Premier League veilig. Daarnaast vliegt hij de wereld over voor de World Series. Dat kan hij mooi combineren met zijn andere liefde.

Na het WK heeft hij zijn pijlen amper aangeraakt, vertelt hij na zijn overwinning op Man Lok Leung op de Bahrain Darts Masters. "Zaterdag verloor ik de finale, zondagavond heb ik een demonstratie gehad, maandag en dinsdag was ik thuis. Woensdag ben ik lekker op vakantie geweest naar Dubai en toen ben ik meteen hier naar Bahrein gegaan."

"Ik denk dat ik sinds de finale misschien een uurtje heb gegooid. Dat merkte ik ook wel vandaag. Het voelde gewoon wat onwennig op het podium", geeft hij toe. "Maar goed, dan ben ik wel blij dat ik hem heb gewonnen in ieder geval." Van Veen won met 6-2 in de eerste ronde.

Hij is blij dat hij in Dubai nog even de tijd had om tot rust te komen, zeker met het volle schema dat hij voor de boeg heeft. "Dan neem ik het ook voor lief dat het vandaag wat minder gaat en misschien morgen en volgende week nog. Het is mooi om hier te zijn, maar het is niet het belangrijkste toernooi hè. Het is belangrijk om ook echt je rust te pakken. Want het wordt een heel druk kalenderjaar, met Premier League erbij."

Liefde voor vliegen

Gelukkig kan hij dat combineren met zijn liefde voor vliegen. "Als klein kind zat ik altijd als ik op vakantie ging aan het raam gekluisterd om vliegtuigen te kijken", zegt hij daarover. "Uiteindelijk ben ik dan de luchtvaarttechniekopleiding in gegaan, nog even in de luchtvracht gewerkt ook. En als je dan nu hier in Bahrein bent, zoals ik zei ik ben vanuit Dubai gekomen vanaf mijn vakantie, daar heb je zoveel mooie vliegtuigen die je kan bekijken. Ik vind dat gewoon heel mooi en ik geniet daarvan."

Het is een mooie bijkomstigheid nu hij de hele wereld over vliegt. "Zeker, ik spendeer heel wat uren op het vliegveld en dat vind ik dan niet zo heel erg. Maar op Schiphol heb je op een gegeven moment alle vliegtuigen wel gezien." Hij kijkt er dan ook naar uit om later in het jaar naar New York en Australië te vliegen. Daar worden in juni en augustus de World Series-toernooien gespeeld.

Doel

Behalve het genieten van die mooie plekken, heeft Van Veen geen duidelijk doel voor ogen in het komende seizoen. "Dat vind ik een hele lastige. Ik ben natuurlijk nummer drie van de wereld nu, ik speel de Premier League en ben nummer één van Nederland. Dus ik kan moeilijk zeggen: mijn doel is om nummer één of twee van de wereld te worden."

"2025 was een heel mooi jaar, en ik hoop dat in 2026 een beetje te kunnen evenaren. Het doel is gewoon om titels te winnen, misschien een Euro Tour, want die heb ik nog nooit gewonnen", zegt hij. "Maar ik ga vooral gewoon genieten, zeker de eerste paar maanden."