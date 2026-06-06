De loopbaan van topdarter Gian van Veen zat eind 2025 en begin dit jaar in de lift. Het ging alsmaar beter en beter met de 24-jarige in Poederoijen geboren 'The Giant'. Hij won het EK en op het WK was alleen Luke Littler sterker dan hem. Maar medische klachten zorgden ervoor dat hij op de rem moest trappen.

In maart onderging Van Veen een operatie met als doel om nierstenen te verwijderen. Soms lukt het om die te laten verbrijzelen, waarna het gruis op natuurlijke wijze het lichaam kan verlaten. Bij de vice-wereldkampioen lukte dat niet. De operatie hakte er flink in. Hij paste zijn agenda ook amper aan, waardoor oververmoeidheid op de loer lag, zo erkent hij nu.

Lastig

Tegen Online Darts vertelt hij: "De afgelopen weken, misschien zelfs de afgelopen maand, zijn behoorlijk lastig geweest voor mij. Daarom ben ik op dit moment gewoon blij met elke overwinning die ik kan pakken."

Die zege waar hij op doelde was tegen Daniel Larsson bij het toernooi Nordic Darts Master. Vrijdag begon dat evenement in de reeks World Series. Namens Nederland is ook Michael van Gerwen uitgenodigd voor het toernooi. Toppers van de bond PDC worden gekoppeld aan regionale helden, zoals Larsson, die zeker niet tot de wereldtop behoort.

Oude pijlen

In Kopenhagen besloot Van Veen terug te grijpen naar een setje oude pijlen. "Vandaag ben ik weer gaan spelen met mijn oude pijlen en dat voelde eigenlijk wel goed", legt hij uit. "Qua scores was het nog wat wisselvallig. Ik miste veel dubbels, maar uiteindelijk ben ik gewoon blij dat ik de wedstrijd heb gewonnen en dat ik hem kon afsluiten met die 167-finish."

Het doel is om de komende weken terug te keren op het toernooi waarmee hij beslag legde op plek 3 van de wereldranglijst. "Ik heb de afgelopen zes weken niet met deze pijlen gespeeld, dus het vertrouwen is nog niet helemaal terug zoals een paar weken geleden. Dan is het misschien ook normaal dat je wat meer dubbels mist, maar natuurlijk blijft dat frustrerend. Dat moet morgen beter", zegt hij.

Mentale gevolgen

Terugkijkend op de periode na de operatie, erkent hij dat hij misschien te weinig rust nam en te snel weer begon met spelen. "Fysiek voel ik me inmiddels weer honderd procent. Daar ligt het niet meer aan. Maar mentaal heeft het misschien wel gevolgen gehad dat ik zo snel ben teruggekomen. Door zo snel terug te keren heb ik waarschijnlijk meer wedstrijden verloren dan nodig was. Dat heeft me mentaal meer beschadigd dan ik had gehoopt."

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