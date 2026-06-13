Nederland staat in de kwartfinale van de World Cup of Darts in Frankfurt. Topdarters Michael van Gerwen en Gian van Veen zorgden daarvoor met hun zege op Zweden van zaterdagavond. Daarna verschenen de heren voor de microfoon om te praten over hun eerste gezamenlijke pot bij het WK voor landen.

Vorig jaar waren Gian van Veen en Danny Noppert de darters die Nederland vertegenwoordigden bij de World Cup of Darts. Van Gerwen & Van Veen waren nog niet eerder een duo. Zondag mogen ze laten zien of ze in het toernooi kunnen groeien. Want helemaal tevreden waren ze zaterdagavond zeker niet.

Wennen

Voor de camera's van Viaplay zei Van Gerwen: "Ik denk dat we heel goed begonnen. Met een gemiddelde na drie legs tussen de 105 en 110. Daarna gebeuren een paar dingen die je niet verwacht. Het zakte een beetje in, waardoor de Zweden vertrouwen krijgen. Het scorend vermogen van Zweden was heel goed. Dan maken we het ontzettend moeilijk voor onszelf. Dat is niet nodig. Maar we winnen wel de wedstrijd en dat is het allerbelangrijkst."

Van Veen is het eens met het relaas van zijn maat. "Ik begon heel goed, scorend heel goed. Ik moest wel wennen om als tweede te gooien. Vorig jaar was ik de eerste. Het ritme was anders, je staat te wachten tot je mag gooien. Aan het begin was het prima te doen. Maar op het eind.. de eerste pijl was zoveel zoeken."

Voor je kop slaan

Van Gerwen haakt dan in: "Op een gegeven moment zat ik ook niet 100 procent in de wedstrijd. We gaan dit evalueren. We verwachten veel van elkaar. Als het dan niet uitkomt kun je jezelf wel voor je kop slaan. Dat heeft hij en dat heb ik ook. We pakken onze triples mee, maar we kunnen beter dan dit. Dat moeten we morgen laten zien."

Vervolgens neemt de drievoudig wereldkampioen zijn maat in bescherming: "Iedereen zet zoveel druk op deze jongen", zo wijst hij naar Van Veen. "Hij speelt met mij en dat is anders dan vorig jaar met Danny Noppert. Dat vergeten mensen ook een beetje. Hij is een fantastische speler. De druk zit erop."

Stalen ballen

De nummer 2 van het vorige individuele WK darts komt dan weer aan het woord: "Ik ben heel blij dat Michael die finishes maakte." Waarna de Brabander pocht over zijn 'ballen van staal.' Ook Van Veen toont dan zijn bravoure en zegt over tegenstander Duitsland: "Die Duitsers, daar gaan we toch niet van verliezen man!"

"THEY HAVE TO DEAL WITH ME" | Michael van Gerwen not concerned about potential hostile German crowd as Gian van Veen dismisses captain tag



"I think the world ranking is nice, I'm higher ranked than him but I don't care about that. Michael's won this - we've got four stars on the… pic.twitter.com/ZMz1pGgaec — Oche180 (@Oche180) June 13, 2026

Dat onderstreept Van Gerwen: "Daar mogen we echt niet, vandaag niet en morgen niet van verliezen. Als je puur naar spelend vermogen kijkt.. We krijgen het publiek tegen, maar dat zal ons nog gemotiveerder maken." Van Veen had op het WK voetbal naar Brazilië tegen Marokko willen kijken. Die pot begint om middernacht: Nu zegt hij: "Denk het niet. Ik ga lekker slapen. Die Duitsers gaan eraan. Morgen is een belangrijke dag."

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