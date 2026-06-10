Rob Cross werd in 2018 wereldkampioen darts en won daarna ook nog een aantal grote toernooien, maar de laatste jaren gaat het sportief een stuk minder met de Engelsman. Ook in de privésfeer heeft Cross een flinke dreun moeten verwerken, zo maakt hij woensdag bekend.

Cross deelde droevig privénieuws via sociale media. "Na een aantal moeilijke en uitdagende jaren hebben Georgia (zijn vrouw, red.) en ik besloten om uit elkaar te gaan", schrijft de Engelse darter op onder meer Instagram en X.

"Onze toewijding om samen de opvoeding van onze vier fantastische kinderen te delen, blijft onverminderd sterk en zij zijn onze prioriteit. Het is uiteraard een moeilijke periode geweest waarin we onze toekomst hebben uitgestippeld. We vragen om privacy in deze tijd."

Cross en zijn vrouw waren samen sinds 2008. Ze leerden elkaar kennen toen de Engelsman een bezoekje bracht aan een dierenwinkel, waar Georgia toen werkte. In 2011 trouwden ze en later kregen ze vier kinderen: zoons Bobby en Leyton en dochters Imogen en Madison.

Razendsnelle opkomst als darter

Toen de twee een relatie kregen, was Cross nog helemaal geen darter. Hij werkte eerst als elektricien en besloot pas in 2016 zijn droom om profdarter te worden na te jagen. De Engelsman bestormde razendsnel de dartswereld en werd in 2018 bij zijn eerste WK-deelname direct wereldkampioen bij de PDC. Cross won in de halve finale van topfavoriet Michael van Gerwen en rekende in de finale overtuigend af met Phil Taylor. Voor Taylor was dat zijn laatste professionele wedstrijd.

Cross won later ook nog de World Matchplay en twee keer het EK. Verder stond hij in de finale van de Premier League, Grand Slam of Darts, UK Open, Players Championship Finals, The Masters en de World Series Finals. Zijn laatste grote finale dateert echter alweer uit 2023. Cross was ooit de nummer 2 van de wereld, maar staat momenteel op plaats 22.

Financiële problemen

Het is voor Cross opnieuw een vervelend hoofdstuk in zijn privéleven. Ruim een jaar geleden werd bekend dat er rond zijn eigen bedrijf (Rob Cross Darts Limited) van alles mis was gegaan. Hij overtrad daarmee meermaals de regels. Zo betaalde hij onder meer zo'n 450.000 pond te weinig aan belasting. Dat enorme bedrag moet hij uiteraard alsnog aftikken en daar is Cross vermoedelijk nog wel even mee bezig zijn.

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