Nederland heeft in de achtste finale van de World Cup of Darts gewonnen van Zweden. Het topduo Michael van Gerwen en Gian van Veen speelde in Frankfurt tegen Jeffrey de Graaf en Oskar Lukasiak. 'Oranje' zegevierde met 8-6.

In de laatste wedstrijd van de achtste finales stuitte Nederland op de nodige weerstand bij het als tiende geplaatste Zweden. De Scandianviërs sloten de eerste sessie van de wedstrijd af met een prachtige break, via een uitgooi van 155. Met een achterstand van 4-3 konden Mighty Mike en The Giant even overleggen hoe het verder moest.

Een vlotte re-break volgde, waarna de Nederlanders probeerden de duimschroeven aan te draaien. Daarbij nam de ervaren Van Gerwen zijn jongere leeftijd bij de hand. Viaplay-commentator Jacques Nieuwlaat zei: "Van Gerwen doet het wel goed. Die stelt Van Veen gerust, heb ik het idee. Zo van: het komt wel goed, we staan goed genoeg te spelen."

Na de pauze bleek Nederland simpelweg te sterk voor de Zweden. Het pad leek in een rechte lijn naar de kwartfinale te lopen, tot een mindere leg een rebreak opleverde: 7-6. Maar zonder genade zetten Van Veen en Van Gerwen dat foutje recht: 8-6.

Het gemiddelde van Nederland is 94,08. Schotland kwam zaterdag tot het hoogste gemiddelde, met 99,4.

Uitslagen World Cup of Darts

Achtste finales



Ierland - Polen 8-5

Letland - Frankrijk 8-7

Schotland - Noorwegen 8-0

Wales - VS 8-5

Noord-Ierland - België 8-7

Duitsland - Tsjechië 8-6

Engeland - Spanje 8-5

Nederland - Zweden 8-6

Zondag vinden de kwartfinales, halve finale en de grote WK-finale plaats. Nederland treft bij de laatste acht Duitsland, oftewel Ricardo Pietreczko en Martin Schindler. Zij wonnen van Tsjechië met 8-6. Vorig jaar strandde Nederland in de halve finale, tegen Wales.

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