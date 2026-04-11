Topdarter Luke Humphries staat normaal gesproken op het podium met pijlen in zijn hand, maar eind mei ruilt hij die in voor een andere sport. De huidige nummer twee van de wereld maakt dan zijn debuut op de Maddison Invitational, een evenement van James Maddison, middenvelder van Tottenham Hotspur.

De Maddison Invitational is een exclusief golfevenement dat jaarlijks wordt georganiseerd door Maddison zelf en staat dit jaar gepland voor 26 mei. Tijdens het evenement staan verschillende topsporters en bekende namen samen op de golfbaan, waar ze het tegen elkaar opnemen. Het draait daarbij niet alleen om prestaties, maar ook om entertainment en interactie.

De Engelsman behoort tot de absolute wereldtop in het darten. Hij werd in 2024 wereldkampioen en was ook ruim anderhalf jaar de nummer 1 van de wereld. Humphries is niet de eerste darter die mee gaat doen aan het golftoernooi, want vorig jaar was onder meer voormalig World Matchplay-winnaar Nathan Aspinall van de partij.

Passie voor golf

Voor Humphries is het uitstapje bovendien niet helemaal uit de lucht gegrepen. De Engelsman is naast darter ook een groot liefhebber van golf en staat regelmatig op de baan wanneer zijn drukke schema het toelaat. Humphries kwam op jonge leeftijd in aanraking met de sport via een vriend en ontwikkelde zich tot een fanatieke amateur. Zijn huidige handicap ligt rond de 18, al gaf hij zelf aan dat hij vroeger een stuk lager speelde.

De voormalig wereldkampioen ziet bovendien duidelijke overeenkomsten tussen golf en darts. Volgens Humphries draait het in beide sporten vooral om het mentale aspect: "Eén slechte worp of slag kan direct invloed hebben op het vervolg. Je moet je hoofd koel houden en niet laten meeslepen door één slecht moment", stelde hij eerder.

Groot dartsliefhebber

Dat Maddison juist een darter uitnodigt, is geen toeval. De Engelse middenvelder is zelf een groot liefhebber van de sport. De 29-jarige Engelsman is al maanden uit de roulatie met een kruisbandblessure en heeft daardoor meer tijd om zich met andere projecten bezig te houden.

De middenvelder van Tottenham Hotspur, dat momenteel strijdt tegen degradatie, is regelmatig te spotten tijdens het WK darts in Alexandra Palace en verwerkte die passie zelfs in zijn eigen goal celebration, waarin hij een dartworp uitbeeldt.