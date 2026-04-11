Raymond van Barneveld heeft het de laatste tijd erg moeilijk, maar met hulp van ex-topvoetballer Rafael van der Vaart hoopt de vijfvoudig wereldkampioen darts weer goede resultaten te gaan boeken. Een oud-collega van Van Barneveld denkt echter dat het voor Van der Vaart echter geen makkelijke opgave gaat worden.

Van Barneveld slaakte na zijn teleurstellende uitschakeling in de eerste ronde van het WK darts een noodkreet. Er moest iets gebeuren, anders zou zijn carrière als een nachtkaars uit gaan. Niemand minder dan Rafael van der Vaart ging vervolgens in op de oproep van Van Barneveld en hij hoopt Barney er weer bovenop te gaan helpen.

Medelijden met Rafael van der Vaart

Daar lijkt oud-topdarter Dick van Dijk echter weinig vertrouwen in te hebben. Van Dijk werd in 2005 wereldkampioen bij de WDF en maakte Van Barneveld in die jaren dan ook veel mee. Waar de vijfvoudig wereldkampioen nog altijd actief is als darter, is zijn landgenoot inmiddels in de vergetelheid geraakt.

Van Dijk geeft in gesprek met Panorama echter zijn ongezouten mening over de man die darts in Nederland op de kaart zette. Hij was drie maanden de begeleider van Barney en vond dat erg zwaar. "Dat voelde als drie jaar. Ik heb al medelijden met Van der Vaart, die hem nu wil begeleiden."

'Hij is mentaal zó zwak'

Volgens de oud-darter is er op mentaal vlak flink wat te winnen bij Van Barneveld: "Alles draaide altijd om Raymond. Als we hadden verloren kregen we 's avonds van hem te horen wat er allemaal niet goed was. En dan wilde hij dood. Ik zei: Joh, pak een stuk touw! Kom op, zeg. Altijd klagen, hij is mentaal zó zwak." Van Dijk gaat vervolgens nog even door: "Hij is de realiteit helemaal uit het oog verloren, de grootste narcist die er is."

De voormalig topdarter haalt daarna nog een gezamenlijke anekdote op. "We waren eens in Engeland, zegt hij: heb ik weer. Wat dan? Heb ik hier demonstraties gehad en nu loop ik rond met al dat geld. Ik zei dat ik hem wel kon helpen met zijn probleem: geef die envelop maar aan mij."

Van Dijk herinnerde Van Barneveld vervolgens nog even aan dat hij altijd nog zijn oude beroep kon oppakken: "Dan zei ik: je kunt ook weer postbode worden voor twee rooitjes in de maand, wat loop je nou te klagen?"

Moeizame periode voor Van Barneveld

Voorlopig gaat het nog altijd niet veel beter met Van Barneveld aan het dartbord. Hij verloor dit jaar op nagenoeg elk toernooi al heel erg vroeg. Er leek weer wat hoop toen hij bij een vloertoernooi de achtste finales haalde door onder meer Wessel Nijman met een hoog gemiddelde uit te schakelen, maar vorige week volgde een nieuw dieptepunt.

Op de German Darts Grand Prix vloog de vijfvoudig wereldkampioen er in de eerste ronde uit tegen de Duitse amateur Marcel Hausotter. Van Barneveld kwam in die partij niet verder dan een gemiddelde van 84 punten per beurt.