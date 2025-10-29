Luke Littler doet niet mee aan de Players Championship van woensdag om een opvallende reden. De jonge Britse darter zat vast in het verkeer en kon zich daardoor niet op tijd inschrijven. Op Instagram laat de huidig wereldkampioen van zich horen.

'Terug naar bed dan maar', schrijft Littler met een lachpoppetje. 'Ben benieuwd wie ze nu gaan oproepen.' Uiteindelijk is er toch een vervanger opgeroepen voor de 18-jarige nummer twee van de wereld. Lee Cocks en Charlie Manby nemen de plekken in van Littler en Martin Lukeman.

Littler hoeft zich geen zorgen te maken dat zijn deelname voor de Players Championship Finals in gevaar komt. Hij schreef het laatste vloertoernooi op zijn naam en is inmiddels zeker van het eindtoernooi in november. The Nuke staat 34e op de speciale ranglijst, waarvan de top 64 zich plaatst. Met nog twee vloertoernooien (woensdag en donderdag) is het onmogelijk dat hij er nog uitvalt.

Net geen nummer één

Littler had onlangs de kans om de nummer één van de wereld te worden. Hij had daar een goed EK darts voor nodig, maar kwam niet verder dan de achtste finales. Daarom is Luke Humphries nog altijd de mondiale leider. De PDC Order of Merit is gebaseerd op het prijzengeld dat darters in de afgelopen twee jaar hebben verdiend op de Pro Tour.

Gian van Veen verraste door het EK darts te winnen. De jonge Nederlander schreef zo voor het eerst een majortitel op zijn naam en steeg op de wereldranglijst van de vijftiende naar de zevende plek.

Michael van Gerwen

Eén van de topdarters die volgende maand niet meedoet aan de Finals, is Michael van Gerwen. De Nederlander sloeg de afgelopen periode regelmatig een vloertoernooi over en komt dit jaar ook niet meer in actie bij de Players Championships. Mighty Mike nam een tijdje afstand van darts door de scheiding van zijn inmiddels ex-vrouw Daphne. Momenteel is hij op vakantie in Dubai.