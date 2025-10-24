Raymond van Barneveld neemt het vrijdagavond tijdens het EK darts op tegen sensatie Luke Littler. De twee verschillen veertig jaar in leeftijd, maar de 58-jarige darter is niet bang voor zijn achttienjarige opponent.

Op het EK in Dortmund vindt een ware clash tussen generaties plaats. Van Barneveld (58) treft de veertig jaar jongere Littler. Laatstgenoemde is een groot favoriet, maar de Nederlandse ex-wereldkampioen heeft de ervaring. Tegenover The Sun vertelde de Hagenaar al dat hij hoopt dat die ervaring de doorslag zal brengen in de partij. Ook het feit dat de wedstrijd gaat over 'slechts' elf legs lijkt voor Van Barneveld in zijn voordeel.

"In alle eerlijkheid. Als je best of 19 of 21 legs speelt, dan wint de betere speler bijna altijd. We hebben dat jaren geleden gezien met Phil Taylor, Michael van Gerwen en ikzelf. Maar als je de beste van elf legs speelt, dan kan het wel alle kanten op gaan", vertelt Van Barneveld tegenover The Sun. Littler is in Dortmund ook de grote favoriet voor de eindzege op het Europees Kampioenschap.

'De oude hond'

Van Barneveld ziet het duel met Littler als de oude hond tegen de jonge hond. "Het is wat lastiger voor mij op het moment. De jonge honden willen spelen, maar de oude honden willen eigenlijk met rust gelaten worden. Je spieren gaan op een andere manier in werking en ik heb ook nog diabetes. Ik heb veel energiedips en concentratieproblemen. Ik ben niet meer de oude Raymond. Ik speel geen kwartfinales en halve finales meer."

Littler en Van Barneveld troffen elkaar voor het eerst tijdens het WK-debuut van Littler in 2023. De Nederlander weet nog goed dat hij 'in shock' was door het niveau van de piepjonge Engelsman. "Het was een soort wervelwind. Al die 140's en hij miste geen enkele dubbel. Ik was echt verbijsterd dat een jong kind van 16 zo goed kon gooien. Daar heb ik heel veel respect voor. Hij zit nu op zijn topniveau, dus het gaat een uitdaging worden."