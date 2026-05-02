Topdarter Luke Littler (19) heeft veel bekende Engelse influencers als vrienden. De regerend wereldkampioen was tot nu toe zelf nog niet zo heel actief op social media, maar dat is veranderd. En dat heeft te maken met zijn vriendin, Faith Millar.

Littler benutte social media zoals zoveel andere sporters: als een bijzaak. Een foto van een beker, een kiekje van een ontmoeting met een andere befaamde sporter, beelden van hoogtepunten zoals een 170-finish.

Echt persoonlijke zaken of creatieve content hoefde je niet te verwachten van Luke the Nuke. Maar hij gaat voortaan zijn dik 2 miljoen volgers anders bedienen, zo kondigde hij deze week aan.

Instagram

Afgelopen week ving de koerswijziging van Littler aan. Hij liet op Instagram beelden zien van hoe hij zich voorbereidde op een speelavond in de Premier League Darts en dat hij een pakketje met voetbalplaatjes opende. Tevens toonde hij beelden van een optreden van muzikant Alex Warren, waarbij hij en Millar present waren.

"Ik denk niet dat ik een account ga openen op YouTube", zo tekent GBNews.com op. "Maar TikTok en Instagram, daar richt ik me op. Met Twitter heb ik niet zoveel." Zijn ambitie is om meer te laten zien van zijn dagelijks leven, zodat zijn fans een breder zicht krijgen op zijn persoonlijkheid.

Faith Millar

"Niemand heeft nog echt gezien wat Luke Littler allemaal uitspookt", zegt Littler. "Waarschijnlijk kennen velen wel het YouTube-kanaal van Stephen Bunting. Daarop zie je hem trainen, nieuwe dartspijltjes uitproberen, nieuwe ervaringen opdoen."

De reden dat hij wat meer moeite wil steken in het maken van content voor social media is dat het niet zo lekker liep met het arbeidsleven van zijn vriendin. In de afgelopen twee maanden had ze wat problemen op het werk, legt hij uit. Daarom hebben ze geld geïnvesteerd in opname-apparatuur. "We houden er allebei van", zo zegt hij over het opnameproces. "We filmen elkaar, we zijn gewoon onze natuurlijke zelf. Het is grappig als we opnames maken. We doen veel scenes opnieuw. En er zitten nog heel veel video's aan te komen."

Premier League Darts

Darters Gian van Veen en Michael van Gerwen zijn er niet donderdag in geslaagd de finale van de Premier League-avond in het Schotse Aberdeen te bereiken. Van Veen won zijn eerste partij nog wel van klassementsleider Jonny Clayton (6-2). In de halve finale verloor de Nederlandse WK-finalist echter met 6-3 van titelverdediger Luke Humphries, die een ronde eerder te sterk was geweest voor Van Gerwen (6-3).

Wereldkampioen Luke Littler won in een Engelse finale in Aberdeen met 6-5 van Humphries. De darters proberen de komende weken nog zoveel mogelijk punten te verzamelen voor de finale-avond op 28 mei in Londen. Van Veen verdiende met zijn halvefinaleplaats 2 punten, Van Gerwen bleef puntloos.