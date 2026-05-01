Luke Littler versloeg donderdagavond Luke Humphries in de finale in Aberdeen en won daarmee zijn vijfde Premier League Darts-avond. De jonge topdarter viel echter wel iets op aan zijn Britse rivaal. Humphries leek zijn worp erg vertraagd te hebben.

Op de dertiende Premier League-avond in Aberdeen rekende Littler op overtuigende wijze af met Josh Rock en Gerwyn Price in de eerste twee rondes van het toernooi. Gian van Veen won ook zijn eerste ronde van Jonny Clayton, maar moest het vervolgens afleggen tegen de latere finalist Humphries. Diezelfde Brit wist in de eerste ronde van de avond in Schotland Michael van Gerwen al aan de kant te zetten. Veel kijkers viel echter iets op aan Humphries.

De voormalig wereldkampioen is niet alleen bezig met het rechter krijgen van zijn tanden, zo deelt hij zelf op zijn Instagram, ook aan zijn worp merkten fans iets op. Humphries gooide in Aberdeen plotseling een stuk langzamer dan normaal. Dat is niet de eerste keer in zijn carrière. In oktober 2025 kondigde Humphries ook al aan een stuk langzamer te gaan gooien, omdat dit zijn spel zou bevorderen.

'Speler zonder zelfvertrouwen'

Dit keer gaf hij echter geen reden waarom hij een stuk langzamer is gaan gooien. De fans viel het in ieder geval wel op. "Humphries zijn worp is zo raar. Dat is een teken van een speler zonder zelfvertrouwen", concludeerde een van de kijkers via X. "Er zit geen lef in. Humphries zal enorm teleurgesteld zijn dat hij dit niet heeft kunnen winnen", stelt een andere kijker. De oud-wereldkampioen stond 5-3 voor, maar moest uiteindelijk alsnog met 6-5 het hoofd buigen voor Littler.

Littler is door zijn vijfde avondzege de nieuwe lijstaanvoerder van de Premier League, met Jonny Clayton kort achter hem. De jonge Engelsman merkte echter ook op dat Humphries iets in zijn worp had aangepast. "Hij heeft inderdaad zijn worp nogal vertraagd, maar dat is iets voor hem. Ik denk dat dit nog steeds een wedstrijd was die op uitstekende snelheid werd afgewerkt", reageerde een blije Littler na zijn zege in Aberdeen.