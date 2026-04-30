Michael van Gerwen kwam donderdagavond in een bijzondere situatie terecht. De Nederlandse topdarter moest in de Premier League Darts tegen Luke Humphries in de kwartfinale, maar zag zijn tegenstander opmerkelijke dingen doen. Zelfs de analisten wisten niet wat ze zagen bij de Engelsman.

Héél traag gooide Humphries zijn pijlen naar het bord. Zo langzaam, dat het Viaplay-commentatoren Guy Habets en Marco Meijer opviel. "Ik ben in shock, wat is dit? Ik weet niet wat ik zie", zei een verbouwereerde Habets. Meijer kwam al snel met de uitleg. "Dit heeft hij zichzelf aangeleerd, honderd procent. Hij heeft gedacht: er moet iets anders. En dit is dat. Dit heeft hij nog nooit gedaan in zijn carrière. Ik ben er even stil van, dit past zo niet bij hem."

Humphries na paar legs los

Van Gerwen moest wennen aan het langzamere tempo van de regerend Premier League-kampioen en gooide in de eerste legs niet best. Een 122-finish was nodig in zijn eigen leg om er 2-2 van te maken. Humphries moest zelf óók wennen aan zijn nieuwe stijl en kwam in de eerste legs nauwelijks boven de 85 gemiddeld uit. Maar na twee legs begon het te lopen en zette hij de Nederlander onder druk.

Humphries móést ook wel wat aanpassen, want de laatste weken zakte hij steeds verder weg in de stand van de Premier League. De regerend kampioen moet zijn uiterste best doen om de play-offs op 21 mei te halen en heeft daar dus punten voor nodig. Met twee rechtstreekse concurrenten tegen elkaar was het onderlinge duel voor beide darters 'een moetje'.

Scorend ondermaats

Scorend was de Engelsman de baas in de partij, maar zag hij de Nederlander steeds in zijn eigen legs zwijnen. Na de 122-finish onder druk moest de 3-3 voor MVG ook met een 114-finish verzekerd worden. Maar scorend was het bijzonder matig wat de drievoudig wereldkampioen liet zien. Zijn gemiddelde zakte zienderogen naar de grens van 90 en daaronder.

Op 4-3 brak Humphries Van Gerwen definitief en liep hij uit naar een 6-3 zege. Broodnodige punten op een opmerkelijke manier, maar ze tellen zeker voor de Engelsman. Hij kruipt nu met twee punten richting de vierde plaats en kan in de halve finale tegen de andere Nederlander, Gian van Veen, de achterstand verder goedmaken.

Voor Van Gerwen, die vorige week jarig was en Koningsdag vierde, is het hard werken geblazen in de slotfase van de Premier League Darts. Hij moet in Leeds, Birmingham en Sheffield alles op alles zetten om in de top-vier te zitten.