Michael van Gerwen heeft 10-5 in legs gewonnen van Engelsman Luke Humphries bij de World Series of Darts Finals. De Nederlander toonde zich de hele wedstrijd ijzersterk, waardoor Humphries nauwelijks kans had tegen Mighty Mike.

Van Gerwen begon sterk door direct 180 te gooien, maar Humphies pakte de eerste leg. De Nederlander vocht zich weer terug met een 121-finish, waardoor de stand weer op gelijke hoogte kwam. De darters bleven elkaar continu breken, uiteindelijk ging van Gerwen met een 3-2 voorsprong de eerste pauze in.

Hoog scorend gemiddelde

Na de eerste pauze toonde Van Gerwen zich onwijs sterk. De Nederlander gooide veel triples en liep uit naar een 7-3 voorsprong in de tweede pauze, waarbij hij een scorend gemiddelde haalde van ruim 125. Het lukte Humphries niet meer om zich terug te vechten. Uiteindelijk liep Mighty Mike uit naar 10-5.

In de halve finale - op zondagavond - neemt hij het op tegen Josh Rock, die tot nu toe zeer overtuigend was in Amsterdam. Zo won de Noord-Ier met liefst 6-0 van Danny Noppert in de achtste finale en vervolgens met 10-6 van Mike de Decker.

'Dan moet je juist opstaan'

"We moeten niet vergeten: wat die jongen (Humphries, red.) aan het doen is, dat doe ik al tien jaar", reageerde Van Gerwen na afloop bij ViaPlay. "Ik weet het als geen ander, je moet ook om kunnen gaan met teleurstellingen in het leven en wanneer dingen niet goed gaan, dan moet je juist opstaan", aldus de Nederlander.

"Dat is zeker niet makkelijk", gaat hij verder. "Maar ik denk dat ik dat wel heb laten zien dit weekend en natuurlijk vorige week én de week ervoor bij de Euro tour in Praag waren er ook al kleine glinsteringen te zien, maar ik denk dat ik dit toernooi gewoon heel goed speel."

Van Gerwen zorgde voor verrassing

Van Gerwen verraste zaterdag vriend en vijand door zich met een sublieme 111-finish naar de kwartfinale van de World Series of Darts Finals te gooien tegen Rob Cross. Het duel eindigde in 6-5 voor de Nederlander na een zenuwslopende finale.

VAN GERWEN WINS A THRILLER!



What a match!



Michael van Gerwen produces back-to-back ton-plus finishes in an epic finale to win through a last-leg decider against Rob Cross!



📺 https://t.co/vLQQQ7uwqw#WSODFinals | R2 pic.twitter.com/bHCwHVrpaL — PDC Darts (@OfficialPDC) September 13, 2025

'Zal alles uit de kast moeten halen'

In de kwartfinales nam Van Gerwen het op tegen Humphries. "Spelen tegen Luke Humphries is altijd leuk en lekker", blikte hij vooruit op het duel bij Viaplay. "Ik zal vandaag alles uit de kast moeten halen om te winnen." De Nederlander vertelde onder de indruk te zijn van de prestaties van de Engelse darter: "Ik heb respect voor iedere darter die naar behoren presteert en wat hij (Humphries, red.) de laatste jaren heeft laten zien is buitencategorie."

Het spelen in de middag was voor Van Gerwen geen issue: "Ja, ik heb wel vaker in de middag gespeeld. Het hoort er gewoon bij. Je moet gewoon zorgen dat je er staat. Er valt niks te treuren, je moet er gewoon staan van het begin af aan."