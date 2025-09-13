Michael van Gerwen heeft een knotsgekke partij gewonnen. De Nederlander gooide zich met een sublieme 111-finish naar de kwartfinale van de World Series of Darts Finals. Rob Cross droop na een zenuwslopend potje af: 6-5 voor Van Gerwen.

Cross was lange tijd niet onder de indruk van de sfeer, zo bleek uit zijn eerste beurt. Voltage won het bullen en trapte af met een 180'er. De Engelsman zette dan ook de eerste leg op het bord. Cross hield Van Gerwen vroeg in leven, door twee pijlen op dubbel-16 te missen voor 2-0. Het publiek zag dat als een kans om hun held te steunen. Het 'Oooh Michael van Gerwen' galmde door de AFAS Live.

Schitterende break Van Gerwen

Vervolgens begon het publiek licht te fluiten toen Cross aanlegde voor de 2-1. Van Gerwen miste daarvoor dubbel-5 voor een 130-finish. Toch was de Nederlander niet uit zijn focus te halen. In twaalf pijlen zette hij vervolgens de 2-2 op het scorebord.

DOUBLE DOUBLE FROM MvG!



Michael van Gerwen hits two D18s for a 92 checkout to take the lead against Rob Cross!



📺 https://t.co/vLQQQ7uwqw#WSODFinals | R2 pic.twitter.com/K5UgaHDdI3 — PDC Darts (@OfficialPDC) September 13, 2025

Daarna kwam de klad er een beetje in aan beide kanten. Cross stond na 15 pijlen op 122. Van Gerwen leek de leg aan Voltage te moeten laten, want hij was lange tijd nergens te bekennen. Een 180 veranderde de zaak, waardoor de Nederlander op 92 kwam. Die gooide hij piekfijn uit: single-20 en twee keer dubbel-18. Kassa en de belangrijke break voor Van Gerwen: 3-2.

Van Gerwen na zenuwslopend einde door

Het leek erop en erover te worden voor Van Gerwen, zeker toen hij vervolgens in zijn eigen leg drie pijlen voor 4-2 kreeg. Die gingen allemaal mis, waarna Cross weer gelijk maakte. Het momentum van Van Gerwen was daardoor even kwijt. Uiteindelijk gingen we door tot het einde, omdat Van Gerwen zijn hachje redde met een waanzinnige 122-finish via de bull.

Maar daar bleef het niet bij qua 100+ finishes. Van Gerwen gooide er nog eentje, op het moment dat het het meest nodig was. Cross miste op 5-5 een matchdart, terwijl Van Gerwen op 111 stond. Via triple-19, een 14 en tops ging de zege naar hem. Van Gerwen gek, het publiek gek in de AFAS Live. Wat een taferelen.

VAN GERWEN WINS A THRILLER!



What a match!



Michael van Gerwen produces back-to-back ton-plus finishes in an epic finale to win through a last-leg decider against Rob Cross!



📺 https://t.co/vLQQQ7uwqw#WSODFinals | R2 pic.twitter.com/bHCwHVrpaL — PDC Darts (@OfficialPDC) September 13, 2025

Uitslagen World Series of Darts Finals

Mike De Decker Damon Heta 6-4

Josh Rock - Danny Noppert 6-0

Luke Humphries - Kevin Doets 6-4

Rob Cross - Michael van Gerwen 5-6

Gerwyn Price - Raymond van Barneveld

Chris Dobey - Cameron Menzies

Luke Littler - Jonny Clayton

Dave Chisnall - Ross Smith