Michael van Gerwen was zichtbaar aangedaan na zijn prachtige zege op Wessel Nijman bij de World Series of Darts Finals. De geplaagde topdarter vierde het met dochter Zoë, die erop aandrong om mee te gaan.

De achtjarige dochter van Van Gerwen had een bordje gemaakt met papa erop en de nodige hartjes. Die hield ze trots omhoog tijdens haar vaders partij tegen Nijman. "Goud", zo omschreef Nederlands beste darter het bij Viaplay. Na zijn winnende pijl vlogen de twee elkaar in de armen. "Het was een van de mooiste beelden van de avond", zo vond presentator Koert Westerman.

Analist Vincent van der Voort kon zich daar in vinden. "Dat ze daar met dat bordje staat... Da's leuk, dat zijn mooie momenten", gaf hij toe.

Heel het weekend erbij

Op de persconferentie na zijn zege ging Van Gerwen dieper in op Zoës aanwezigheid. "Ik had haar meer dan een week niet gezien. Ze wilde me graag zien, dus dan gaat ze mee hè. Zo simpel is het, dat vindt ze hartstikke mooi", verzekerde hij. Onlangs was zijn dochter ook al mee naar de World Matchplay in Blackpool.

Van Gerwen genoot van het moment dat hij zijn dochter op ging halen. "Ik was tien minuten van haar vandaan en belde ze op: 'Papa wanneer ben je er? Dan blijf ik even tien minuten met je aan de lijn, want dan weet ik zeker dat je er bent'. Daar krijg je gewoon kippenvel van", glunderde hij. En over het bordje zei hij: "Dat is mega."

Een latertje

Vader en dochter weten zeker dat ze zaterdagavond weer terug mogen komen in de AFAS Live in Amsterdam. Dan neemt Van Gerwen het op tegen oud-wereldkampioen Rob Cross. Opnieuw een latertje voor Zoë, die ongetwijfeld hoopt op hetzelfde resultaat.

Ook Danny Noppert en Kevin Doets komen 's avonds in actie. In de middagsessie speelt Raymond van Barneveld.