Topdarter Michael van Gerwen zit niet in de sterkste fase van zijn loopbaan, maar gelukkig voor de Brabandse oud-wereldkampioen ook niet in zijn zwakste. Hij probeert de weg naar de top weer te vinden en dat gaat met vallen en opstaan. "Het is een rollercoaster."

Donderdag bereikte Mighty Mike de finale van de Premier League Darts. Daarin had hij de dagzege kunnen pakken. De 36-jarige Nederlander stond in de finale in Brighton met 5-2 voor tegen de Welshman Jonny Clayton en kreeg vier matchdarts om de partij uit te gooien, maar slaagde daar niet in. Clayton won met 6-5 en loste de Engelsman Luke Littler af als koploper in de stand.

Rollercoaster

In gesprek met Online Darts evalueert Van Gerwen zijn seizoen. "Het is een rollercoaster", zegt hij.

"Ik speel in fases goed, maar over het algemeen geniet ik er weer van. Dat is het belangrijkste. Ik voel me goed, ik voel me comfortabel. Nu moet ik zorgen dat ik ook weer resultaten ga halen. Ik weet dat er nog meer in zit, maar het belangrijkste is dat ik er weer plezier in heb. Thuis zit alles ook goed, mijn kinderen zitten goed in hun vel. Dat is heel belangrijk."

Positief

Van Gerwen is op de wereldranglijst gezakt naar plek vier en hij is niet langer de beste Nederlander, want dat is Europees kampioen Gian van Veen. Maar de drievoudig wereldkampioen is gemotiveerd om die rollen om te draaien.

Hij geniet van spelen voor veel publiek, van de druk, van het leventje. "Ik hou van wat ik doe. Spelen voor grote zalen, Premier League, Euro Tours, dat is waar je het voor doet. En ik denk dat ik nu beter speel dan rond deze tijd vorig jaar. Dat is positief."

Klachten

Dan moet dartsbond PDC wel zijn zaken op orde hebben en dat is niet altijd zo, weet Van Gerwen. Hij stipt een recent voorbeeld aan in de Premier League Darts. "Na mijn eerste pijl zag ik al iets met die camera van boven. Bij mijn tweede worp zat er een grote rode stip. Ik heb het tegen de scheidsrechter gezegd, maar er werd niks aan gedaan."