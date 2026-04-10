Snooker en darts hebben op het eerste oog niet veel gemeen. Toch zijn er bijzonder veel raakvlakken. Beide sporten draaien om extreme nauwkeurigheid, mentale focus is belangrijk en er komt strategie aan te pas. Ook perfectie zit in zowel snooker als darts inbegrepen. Maar, wat is lastiger: een 147-score of een negendarter? De Belgische snookerspeler Luca Brecel geeft na een middag met Michael van Gerwen het antwoord: "100.000 procent."

De 31-jarige Brecel blijkt een groot dartsfan. Dat vertelt hij in gesprek met Damian Vlottes van Sportnieuws.nl. "Zelfs groter dan snooker. Kijk alles, speel zelf ook bijna dagelijks. Dus ja: grote passie", zegt de Belg.

Brecel kan zelf ook een aardig pijltje gooien. "Ben in januari weer begonnen. Was denk ik anderhalf jaar gestopt met gooien. Ik had direct het gevoel dat mijn niveau hoger was dan voorheen. Met de eerste negen pijlen zit mijn gemiddelde rond de 70 à 75, dat is voor een amateur best goed", vindt Brecel.

Koppel met Michael van Gerwen misgelopen

Een dartstoernooi bezocht Brecel nog nimmer. "Nog steeds niet…", lacht hij. "Wel een paar keer uitgenodigd om koppels te spelen met een Michael van Gerwen en Michael Smith. Maar toen kon ik niet, omdat ik zelf toernooi had", verklaart hij.

Eeuwenoude discussie

Vlak voor het afgelopen WK darts was Brecel wel in een ruimte met Van Gerwen. Hoofdsponsor Paddy Power stopte de beste darters en snookeraars ter wereld in één ruimte, om te zien of er eerder een negendarter werd gegooid, of een 147-score. Elders probeerden golfers een hole in one te slaan. Shaun Murphy zorgde die dat als snookerspeler voor perfectie, een negendarter en hole in one vielen niet.

Er is een eeuwenoude discussie of perfectie in het darten of bij het snooker moeilijker is. Brecel is bijzonderuitgesproken: "Een negendarter. 100 procent. 100.000 procent. In snooker hoeft niet alles perfect te zijn. Een 147 kan je ook op een lelijke manier maken, of met wat geluk onderweg. In darts bestaat dat niet. Die pijl moet daar zitten, negen keer op rij. Als die er niet zit, is het niet gelukt."

WK snooker

Van 18 tot en met 4 mei vindt het WK snooker plaats in het iconische Crubicle Theatre in Sheffield. Omdat Brecel door gezondheidsproblemen een vrije val heeft gemaakt op de wereldranglijst, moet de wereldkampioen van 2023 beginnen in de kwalificaties. Zondag start voor hem de reis naar het hoofdtoernooi.