Michael van Gerwen liet donderdag in de Premier League Darts de dagzege door zijn handen glippen. Daags daarna zit hij nog vol revanchegevoelens, zo blijkt uit een video voor een sponsor.

Jonny Clayton zat in de finale van de tiende speelavond van de Premier League Darts op z'n knieën. Van Gerwen had zijn beste spel van de avond bewaard voor de finale en liep in no-time uit naar een 5-2 voorsprong tegen Clayton, die niet thuis gaf. De Brabander vergat de buit echter binnen te slepen en miste vier matchdarts, waarna de Welshman terugkwam en toesloeg.

Restaurant

Vrijdag plaatste de dartsbond PDC een video op Instagram in samenwerking met een sponsor. Het gaat om een keten van restaurants, vandaar dat Van Gerwen werd uitgenodigd om een vestiging daarvan te bezoeken. Hij kletst wat met interviewer Becky James (als influencer bekend onder de naam bambinobecky) en moet bepaalde dubbels raken op het dartbord.

Een van de vragen van de 27-jarige Welshe is voor wie Van Gerwen zou willen koken en wat hij dan zou maken. Mighty Mike heeft nog Clayton in zijn hoofd na die smadelijke nederlaag in Brighton en zegt dus dat hij voor The Ferret wil koken. En wat dan precies? "Iets heel pittigs uit India. Zodat hij daarna nooit meer van het toilet af komt", grapt Van Gerwen.

Ananas

Een andere vraag is: als je zelf als toeschouwer naar een dartstoernooi zou gaan, welke maffe outfit zou je dan kiezen? Daarop zegt Van Gerwen dat hij wel wat voelt voor een ananas-kostuum. Daarop zegt James dat de Brabantse oud-wereldkampioen er geweldig uit zou zien als ananas. Dat beaamt hij.

Ook zit er nog een bot momentje tussen, zodra ze vraagt naar welke muziek hij luistert. Hij zegt: "Nu? Naar niks, want nu moet ik luisteren naar jou, bla bla bla." Toch noemt hij daarna nog onder meer Martin Garrix.

Stand Premier League Darts

Na tien van de zeventien speelronden leidt Clayton met 24 punten. Littler is nu tweede met 21 punten. Van Gerwen en Van Veen nemen de vierde en vijfde plaats in met respectievelijk 16 en 12 punten.