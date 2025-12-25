Michael van Gerwen zit midden in het WK darts, maar heeft de kerstdagen vrijaf. De Nederlandse topdarter gebruikt die tijd onder andere om een treffende boodschap de wereld in te sturen naar zijn fans, volgers en sponsoren.

De gebruikelijke 'Fijne Kerstmis iedereen' rekenen we nog niet eens mee met de treffende boodschap, maar de achttien woorden (13 in het Engels) die erna volgen, zijn typerend voor waar Van Gerwen de laatste 12 maanden doorheen is gegaan. "Een enorm dankjewel aan al mijn fans en sponsoren, dat jullie achter me zijn blijven staan dit jaar", schrijft Van Gerwen op zijn Instagram bij een foto van zichzelf met de WK-beker in zijn armen.

Dramatisch jaar

Hoewel hij de Sid Waddell Trophy nog lang niet binnen heeft - hij zit immers 'pas' in de derde ronde - lijkt de 36-jarige Nederlander de weg naar boven weer te hebben gevonden na een bewogen jaar. Al sinds 2024 kampte Van Gerwen met fysieke problemen. Jicht en zware operaties aan zijn kaak zorgden er vorig jaar al voor dat hij lang niet zijn topniveau haalde en dus ook de grote titels uitbleven. In 2025 werd het zo mogelijk nog erger toen in het voorjaar zijn jarenlange huwelijk met ex-vrouw Daphne strandde.

Kilo's afgevallen

Van het ene op het andere moment viel de vertrouwde basis van 'thuis' onder zijn voeten weg en moest hij met zijn ex-vrouw de zorg over hun twee kinderen Zoë en Mike verdelen en regelen. Dat kostte niet alleen tijd en energie, maar leverde ook mentale en fysieke uitdagingen op. Zo at hij tijdens de stressvolle periode nauwelijks goed en viel hij kilo's af. Tot na de zomer was het hectisch in het leven van Van Gerwen, die daarna de draad langzaamaan weer oppakte.

'De nieuwe Michael van Gerwen'

Half september pakte hij uit het niets de World Series of Darts Finals in Amsterdam. Op de majors bleven de resultaten uit, maar op het huidige WK darts lijkt hij eindelijk weer een beetje zichzelf aan het dartbord. Met een gemiddelde van boven de 100 versloeg hij William O'Connor en keert hij na kerst weer terug voor de derde ronde tegen Arno Merk. Hij hoopt het dramatische jaar 2025 met een goed WK achter zich te laten en verder te gaan als 'de nieuwe Van Gerwen'. Hij is dan ook dankbaar voor de mensen die hem bleven steunen, ondanks alle tegenvallers.

