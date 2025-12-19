Het is een bewogen jaar voor Michael van Gerwen, die donderdagavond bij het WK darts aan de jacht op zijn vierde wereldtitel is begonnen. Eerder die dag werd een groot interview aangekondigd bij Shownieuws met zijn ex-vrouw Daphne. Van Gerwen was vooral niet blij met de timing, zo stelde hij. "Ze hebben het heel vies gespeeld, op een wedstrijddag van mij."

Van Gerwen won in de eerste ronde met moeite van de Japanner Mitsuhiko Tatsunami. De 36-jarige topdarter kwam met 0-1 in sets en 0-2 in legs achter. Uiteindelijk wist hij een voortijdige uitschakeling te voorkomen door met 3-1 in sets te winnen.

De publicatie van de eerste fragmenten van het interview met zijn ex-vrouw heeft zijn voorbereiding niet verstoord. "Nee, helemaal niet. Toevallig heeft ze mij daar ook over gebeld", zegt hij. Toch had hij de timing liever anders gezien. "Bij Shownieuws hebben ze het heel vies gespeeld. Precies op een wedstrijddag van mij, kondigen ze dat interview aan."

Van Gerwen heeft twee kinderen (Zoë en Mike) met zijn ex-vrouw Daphne Govers, van wie hij eerder dit jaar is gescheiden. Shownieuws kondigde deze week een groot interview, dat op 27 december wordt uitgezonden, met haar aan.

"Maar ze hebben nu natuurlijk slechts een paar stukjes van dat interview laten zien. Dat neem ik ze niet in dank af, want ik weet wat er is gezegd", vervolgt hij tegenover Sportnieuws.nl. "Dat is niet helemaal netjes."

"Dat krijgt zij nu allemaal voor de kiezen en dat is jammer", doelt hij op zijn ex. "Sommige mensen vinden het leuk om te scoren over de rug van een ander. Ik had verwacht dat Shownieuws groter zou zijn dan dit."

Goed contact

Van Gerwen sprak zich eerder in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door uit over de omgang met zijn ex. "We (hij en Daphne, red.) hebben goede regelingen en contact over de kinderen. Dat is het belangrijkste, ook voor de toekomst van de kinderen", zei hij. "We hebben allebei een nieuw leven en daar moeten we mee door."

Verder is Van Gerwen voor nu vooral blij dat hij zijn avontuur op het WK darts kan vervolgen. "Zeker opgelucht. Het was een moeilijke wedstrijd", keek hij terug op zijn zwaarbevochten zege in de eerste ronde. "Het was van alle kanten niet goed genoeg. Maar het geeft wel voldoening als je dan toch weet te winnen."

