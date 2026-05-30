Daryl Gurney was zaterdag niet te genieten na zijn nederlaag tegen Ricky Evans tijdens de Baltic Sea Darts Open. De Noord-Ier liet na afloop van de wedstrijd van zich horen op sociale media en daar wijst hij met een beschuldigende vinger naar de Duitse fans.

Gurney verloor zaterdagmiddag met 3-6 van goede vriend en publiekslieveling Ricky Evans in de tweede ronde van het Euro Tour-toernooi in Kiel. Hij gooide geen goede wedstrijd, maar het publiek was ook op de hand van de Engelsman. Daar had Gurney na afloop wel wat over te zeggen.

Op zijn Facebook plaatste de Noord-Ier een kort statement naar aanleiding van de wedstrijd tegen Evans. "Hoi alle Europeanen. Sinds 2015 gooi ik graag op de Euro Tour en heb ik al meer dan 100 wedstrijden op mijn naam staan. Na een nieuw 'boe-festijn' vandaag heb ik besloten geen handtekeningen meer uit te delen of op de foto te gaan als men ernaar vraagt, dus vraag het alsjeblieft niet. Een man kan niet zomaar alles aan."

🗣️ "I will not be signing or doing anymore pictures with anyone so please don't ask."



Daryl Gurney has released a statement after 'another boo festival' in Europe.



Superchin lost to Ricky Evans this afternoon.#Darts | 📸 @taylanningpix pic.twitter.com/nLnH9RXEAS — Oche180 (@Oche180) May 30, 2026

Superchin voelde zich tijdens zijn partij dus gehinderd door (enkelen in) het publiek. De Noord-Ier is niet de eerste speler uit het Verenigd Koninkrijk die zich uitlaat over de toernooien op de Euro Tour. Het beste voorbeeld is Luke Littler, die al een hele tijd geen toernooien meer in Duitsland doet. Daar komt binnenkort verandering in, als hij samen met Luke Humphries meedoet aan de World Cup of Darts als Team Engeland.

In tranen

Littler liet na zijn tweede Premier League-titel afgelopen week ook merken dat de kritiek van het publiek, onder andere in Ahoy, echt wel iets met hem gedaan heeft de laatste tijd. Tijdens zijn interview op het podium liet de pas 19-jarige darter zijn tranen de vrije loop, pratend over de kritiek die hij de laatste tijd moest slikken.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover