Het Players Championship in Leicester krijgt steeds meer kleur, met Raymond van Barneveld als grote blikvanger van de dag. De geplaagde darter lijkt na een lastige periode eindelijk weer zijn vorm te hebben gevonden en rijgt de overwinningen aaneen, met inmiddels drie zeges op rij en een plek bij de laatste 16. Daarmee rekende hij ook af met zijn 'plaaggeest' Wessel Nijman. Ook Michael van Gerwen blijft ondertussen in de race.

Barney trok zijn goede vorm in Leicester overtuigend door. In een Nederlands onderonsje bij de laatste 32 was Van Barneveld met liefst 6-1 te sterk voor landgenoot Nijman, waarbij hij een indrukwekkend gemiddelde van 101.38 noteerde. Daarmee plaatste de Hagenees zich voor de laatste 16 en rekende hij direct af met zijn recente plaaggeest, die hem de afgelopen periode vaker dwarszat.

Nijman was namelijk eerder deze maand nog veel te sterk op de UK Open (10-1), maar dit keer kreeg hij een koekje van eigen deeg. Net als in zijn eerdere partij schoot Van Barneveld uit de startblokken en stond hij razendsnel 4-0 voor, waarna hij de wedstrijd gecontroleerd uitspeelde.

Raymond van Barneveld wint voor het eerst in lange tijd twee keer op rij

Ook in de ronde daarvoor maakte Van Barneveld indruk. Tegen Jeffrey de Graaf pakte hij opnieuw snel een ruime voorsprong en won hij met 6-2. Van Barneveld begon zijn toernooi eerder op de dag al sterk. Barney versloeg de Ier Steve Lennon met 6-2 en gooide daarbij een gemiddelde van bijna 98. Het bleek de opmaat voor een zeldzame reeks: voor het eerst sinds september wint hij weer drie wedstrijden op rij op een toernooi, nadat hij dat voor het laatst deed tijdens de Swiss Darts Trophy.

De opleving komt op een goed moment voor Van Barneveld, die de afgelopen periode in zwaar weer zat en vaak vroegtijdig werd uitgeschakeld. Een kleine meevaller was er ook: door afmeldingen van onder anderen Luke Littler werd hij onlangs rechtstreeks toegelaten tot een Euro Tour in Oostenrijk.

Michael van Gerwen verslaat Danny Noppert

Ook Vvan Gerwen blijft in het toernooi, al ging dat met horten en stoten. In zijn meest recente partij won hij een Nederlands onderonsje van Danny Noppert met 6-4, waarmee hij zich plaatste voor de volgende ronde. Daarvoor had Mighty Mike het al lastig in zijn partij tegen Matthias Ehlers. De Nederlander haalde niet zijn niveau van de openingswedstrijd en noteerde een gemiddelde van slechts 85, maar wist desondanks met 6-3 te winnen.

Eerder op de dag kende Van Gerwen juist een vliegende start. De drievoudig wereldkampioen rekende overtuigend af met Ricky Evans en noteerde daarbij een gemiddelde van 105, waarmee hij direct zijn goede vorm onderstreepte. Daarmee zet hij zijn sterke lijn van de afgelopen week voort. Van Gerwen haalde donderdag nog de finale van de Premier League Darts, waarin hij uiteindelijk verloor van Littler.

Nederlands succes ondanks afwezige Gian van Veen

Het toernooi in Leicester biedt bovendien kansen, doordat enkele grote namen ontbreken. Zo is onder anderen Littler dus niet van de partij, omdat hij zich volledig richt op de Premier League en de Players Championships overslaat. Ook Gian van Veen ontbreekt, omdat hij herstellende is van nierstenen.

Daar profiteren de Nederlanders zichtbaar van, al vallen er inmiddels ook slachtoffers. Jimmy van Schie werd bij de laatste 32 uitgeschakeld door Ryan Searle, terwijl Jurjen van der Velde zijn meerdere moest erkennen in Peter Wright. Tegelijkertijd blijven er genoeg landgenoten over, want ook Jermaine Wattimena en Alexander Merkx plaatsten zich voor de laatste 16. Wattimena was met 6-4 te sterk voor Madars Razma, terwijl Merkx met 6-3 afrekende met Arno Merk.