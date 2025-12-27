Wesley Plaisier verbaasde vriend en vijand tijdens het WK darts met een geweldige stunt tegen oud-wereldkampioen Gerwyn Price, waardoor hij de tweede ronde overleefde. Toch levert zijn nieuwe bekendheid ook veel online haatberichten op over zijn uiterlijk.

In gesprek met deze site liet de huidige nummer 74 van de wereld eerder deze week weten niet te zitten met de haatberichten die hij ontvangt over zijn uiterlijk. "Ik probeer me ervoor af te sluiten. Ik reageer er sowieso niet op. Ik lees het heel soms, maar het interesseert me helemaal niets. Ik zie het als mensen die jaloers zijn. De meesten zitten waarschijnlijk met een uitkering thuis."

Toch zijn de vervelende berichten niet in de koude kleren gaan zitten bij de Nederlander. Enkele dagen na het interview met Sportnieuws.nl laat Plaisier tegenover het Algemeen Dagblad weten er aan gedacht te hebben zijn sociale media te verwijderen. "Het zijn nare reacties. Je zou bijna social media verwijderen. Maar ja, ik vind filmpjes kijken te leuk", aldus de darter.

'Het zijn nare berichten'

De negatieve berichten die Plaisier ontvangt, gaan vooral over zijn uiterlijk. "Er zijn ook veel haatreacties. Veel over mijn uiterlijk", zegt hij. "Niet dat ik ze opzoek, maar je wordt er soms in getagd. Ik zag onder Viaplay een reactie staan: als je zo’n gebit hebt, laat je er toch wat aan doen?"

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Tijdens de editie van 2016 wordt gespeeld om het hoogste prijzengeld ooit. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.

Beluister de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door