Wesley Plaisier bezorgde tot nu toe de grootste stunt op het WK darts aan Nederlandse zijde. De 35-jarige topdarter won met 3-0 in sets van oud-wereldkampioen Gerwyn Price. Plaisier kreeg na afloop een hoop felicitaties, waaronder van een veelbesproken voetballer. "Natuurlijk ben ik wel eens teleurgesteld geweest in hem."

Plasier gaat de kerstdagen gebruiken om optimaal zijn overwinning op Price, de nummer negen van de plaatsingslijst, te vieren. "Ik ga met mijn familie aan het kerstdiner genieten van mijn overwinning", zo onthult hij in een gesprek met Sportnieuws.nl.

'Zelfs een berichtje gehad van Joey Veerman'

Tijdens de avondsessie van afgelopen zondag gooide Plaisier de 'wedstrijd van zijn leven', waarmee hij oud-wereldkampioen Price in de tweede ronde van het WK al naar huis stuurde. Na afloop werd de darter uit Hendrik-Ido-Ambacht overspoeld door felicitaties. "Mijn telefoon was echt ontploft na de wedstrijd. Ik had nog nooit eerder zoiets meegemaakt."

Tussen al die felicitaties zat een berichtje van een veelbesproken voetballer, die speelt bij de rivaal van de club waar Plaisier fan van is. "Ik had zelfs een berichtje gehad van Joey Veerman", zo vertelt hij. "We spreken elkaar eigenlijk nooit, maar hij had me gefeliciteerd via Instagram. Hartstikke leuk dat hij een berichtje stuurt." Een pikante felicitatie, want Plaisier draagt namelijk Feyenoord een warm hart toe. "Natuurlijk ben ik wel eens teleurgesteld geweest toen hij tegen Feyenoord scoorde. Maar buiten de sport zijn we allemaal professioneel tegenover elkaar."

Big Wes

Na zijn WK-stunt reageerden mensen ook vol enthousiasme op sociale media. Zo werd Plaisier vaak de bijnaam Big Wes aangedragen. Gek, want de darter heeft officieel helemaal geen bijnaam bij de PDC. "Een omroeper bij de Euro Tour noemde mij Big Wes en daarna is die naam vaker voorbij gekomen." Plaisier zou het prima vinden als de PDC er werk van maakt om hem van een officiële bijnaam te voorzien. "Maar ik hou me er niet echt mee bezig."

'De meesten zitten waarschijnlijk met een uitkering thuis'

Helaas zijn niet alle reacties die Plaisier online krijgt positief. Sommigen proberen de topdarter belachelijk te maken wegens zijn uiterlijk. De huidige nummer 74 van de wereld heeft een duidelijke boodschap voor zijn haters: "Haters make you stronger." Plaisier is er sowieso niet echt mee bezig. "Ik probeer me ervoor af te sluiten. Ik reageer er sowieso niet op. Ik lees het heel soms, maar het interesseert me helemaal niets. Ik zie het als mensen die jaloers zijn. De meesten zitten waarschijnlijk met een uitkering thuis."

50/50

Die mensen thuis kunnen zien dat Plaisier na de kerst terug mag keren naar Ally Pally voor de derde ronde op het WK. Daarin treft hij Krzysztof Ratajski. De Pool won zijn eerste twee rondes tegen Alexis Toylo en Ryan Joyce. Op papier een mindere tegenstander dan Price, maar Plaisier waakt zichzelf voor onderschatting. "Ik denk dat het 50/50 wordt. Mensen zeggen: Je wint van Price, dan is hij een makkie. Maar zo zie ik het niet, ik moet gewoon weer scherp zijn tegen hem."

Het duel tussen Plaisier en Ratajski wordt de eerste wedstrijd na de kerstpauze, gespeeld op de vroege middag van zaterdag 27 december. Mocht Plaisier nog een rondje doorstoten, speelt hij in de achtste finale tegen de winnaar van de partij tussen Andrew Gilding en Luke Woodhouse.

