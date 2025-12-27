Het sprookje van Wesley Plaisier op het WK darts is ten einde. De Nederlander begon direct na Kerstmis goed tegen Krzysztof Ratajski, maar miste meerdere matchdarts. Zijn Poolse tegenstander deed hem behoorlijk veel pijn met enkele finishes en bereikte zo de laatste zestien van het WK.

Plaisier ging met een supergevoel de kerstdagen in. Vlak daarvoor won hij namelijk van voormalig wereldkampioen Gerwyn Price. Het werd liefst 3-0 in sets in de tweede ronde voor de Nederlander. Die werd vanuit alle kanten gefeliciteerd, zo ook door PSV'er Joey Veerman. "Hartstikke leuk dat hij een berichtje stuurt", zei Plaisier tegenover Sportnieuws.nl.

Superbegin Plaisier

Tegen Ratajski begon Plaisier ook goed. De Pool zette in de eerste set, die hij mocht beginnen, het deurtje open door twee pijlen op een dubbel te missen. Via een 92-finish profiteerde de Nederlander optimaal. Dat volgde Plaisier op met een heerlijke dertiendarter in zijn eigen leg. Net als tegen Price was het begin dus goed. De set ging zelfs met 3-0 naar de Nederlander.

Dat goede niveau kon Plaisier in zijn eigen set niet vasthouden. Scorend was het matig en dat kwam hem duur te staan, ook omdat Ratajski juist flink omhoog schoot. Zijn scorende gemiddelde was 116,2. De Pool was uit in 10, 18 en 14 pijlen.

Plaisier dendert door

In de derde set liet Plaisier opnieuw zien dat hij zich zo lekker voelt op het podium in het Alexandra Palace. De Nederlander brak Ratajski in 15 pijlen en verzilverde het via een waanzinnige elfdarter. Zijn Poolse tegenstander hield vervolgens zijn eigen leg, ook kreeg Ratajski kansen op 2-2 in legs. Na een gemiste setpijl moest Plaisier afwachten wat de Pool deed. Die miste twee dubbels, waarna de Nederlander zich naar 2-1 in sets gooide.

Ratajski wandelde nietsvermoedend naar het trapje, maar de darters mochten blijven staan. Dit keer was er geen pauze. Dat was gunstig voor Plaisier, die zijn goede lijn zo door kon trekken. De Nederlander kwam net als Ratajski in zijn eigen legs niet in het gevaar. Dus kwam er voor het eerst een beslissende leg. Daarin bezweek Plaisier niet onder de druk. Sterker nog: in 13 pijlen had hij 501 weggewerkt.

Ratajski brengt spanning terug

Zo nam Plaisier een 3-1 voorsprong in sets en stond Ratajski met de rug tegen de muur. In zijn eigen set kwam de Pool met 2-0 voor, onder meer door Plaisier met een 152-finish te breken. De Nederlander toonde echter veerkracht en knokte zich terug naar 2-2. In de beslissende leg startte hij met 177. Uiteindelijk stond Plaisier op tops te wachten om voor de wedstrijd te gooien. Eerst was Ratajski aan de beurt en die kreeg één pijl voor 3-2 in sets. De Pool raakte een 117-finish en bracht de spanning terug.

Een flinke tegenvaller voor Plaisier, die toekeek hoe Ratajski uitbundig juichte. De Nederlander reageerde door de eerste leg in zijn eigen set in 15 pijlen te winnen. Plaisier miste één pijl om op 2-0 in legs te komen. Het werd 1-1, maar weer leek Plaisier niet onder de indruk. Alleen op het moment suprême miste hij drie pijlen op de dubbel. Plaisier mikte ze alledrie tegen het ijzer. Wel reageerde hij door in 12 pijlen terug te breken. Hij mocht zo zelf aanleggen voor de laatste leg. Daarin miste Plaisier drie matchdarts en kwam Ratajski langszij.

Beslissende set

Dus kwam er een zevende en beslissende set. Die werd goed gestart door Ratajski, die vervolgens ook pijlen kreeg op de break. Plaisier was niet meer zo klinisch op de dubbels, maar prikte met zijn laatste pijl raak: 1-1. Ratajski hield vervolgens zijn eigen leg, waarna Plaisier niet achter kon blijven. Die had echter de spanning op de arm staan, waardoor de triples niet meer vielen. Uiteindelijk was het weer Ratajski met een finish boven de 100 die de wedstrijd naar zich toe sleepte.

