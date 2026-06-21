Er staat momenteel geen maat op Wessel Nijman. De Nederlandse darter kroonde zijn uitstekende seizoen zondag in het Slowaakse Šamorín met zijn tweede Eurotour-titel van het jaar, nadat hij in de finale afrekende met Rob Cross. Met de zege stijgt Nijman naar de veertiende plek op de wereldranglijst.

In de finale in Slowakije trapte Nijman direct het gaspedaal in. Met een knappe 104-finish pakte hij de openingsleg, maar Cross bleef koel en bracht de stand gelijk. Even leek het momentum bij de Engelsman te liggen toen hij in de derde leg foutloos bleef op de dubbels en de break maakte, maar Nijman liet zich niet van de wijs brengen. Nadat Cross zijn eigen leg maar niet wist uit te gooien, sloeg de Nederlander genadeloos toe en was de eerste break een feit.

IJzersterke Wessel Nijman

Wat volgde was een periode waarin Nijman simpelweg niet leek te missen. Met een fraaie 116-finish en vervolgens via dubbel 18 pakte hij drie legs op rij en kwam hij 5-2. Daarmee leek de titel binnen handbereik. Maar Cross gaf zich niet zomaar gewonnen. De voormalig wereldkampioen bracht het verschil terug naar twee legs en hield de spanning er zo in.

Nijman gaf echter geen krimp. Via D16 kwam hij op 6-3 en had hij nog maar twee legs nodig. Met de rug tegen de muur ging Cross pijnlijk in de fout bij het missen van de grote 20, waarna Nijman het cadeau gretig uitpakte. Vervolgens stoomde de Nederlander door met vierde maximale score van de avond en sloot hij via een finish van 74 - waarbij hij per ongeluk tops raakte en moest uitwijken naar D10 - ijskoud af. Zodoende is Nijman de eerste Eurotour-winnaar ooit in Slowakije.

'Het was zo warm hier'

Na afloop kon Nijman zijn geluk nauwelijks in woorden vatten. "Dit kan ik niet in woorden beschrijven om eerlijk te zijn. Het is waanzinnig. Soms heb je van die dagen dat je voelt dat het een dag gaat worden dat je kunt winnen. Je voelt je goed, comfortabel, vandaag was zo'n dag. Ik ben zo blij dat ik dit heb gedaan", aldus de darter. Over de omstandigheden was hij ook duidelijk: "Het was zo warm hier dat het meer een uithoudingsvermogenwedstrijd was. Als je jezelf onder controle houdt win je en dat heb ik gedaan."

Voor Nijman is de finale in Bratislava het zoveelste bewijs van zijn uitstekende seizoen. De dartsensatie won eerder dit jaar al zijn eerste Eurotour titel en vorige week nog zijn zevende Players Championship-toernooi. Een tweede Eurotour titel zou de kroon op een indrukwekkend jaar zijn.

Thriller tegen Smith

De weg naar de finale verliep verre van soepel voor Nijman. In de achtste finale rekende hij nog comfortabel af met Stephen Bunting: 6-1. In de kwartfinale was Mike De Decker de tegenstander, ook die werd opzijgezet. In de halve finale tegen Ross Smith leek het vervolgens een koud kunstje te worden toen Nijman uitliep naar 5-2. Smith bracht de spanning echter volledig terug in de wedstrijd en dwong een beslissende leg af, nadat de Nederlander een cruciale eigen leg verloor.

In de allesbeslissende leg toonde Nijman zijn klasse: met een waanzinnige 161-finish trok hij de wedstrijd alsnog naar zich toe en plaatste hij zich voor de finale. "Die kwam regelrecht uit een droom. Maar ik had de kansen om het een makkelijkere wedstrijd te maken, uiteindelijk kwam het goed", aldus Nijman achteraf.

Pijnlijke uitschakeling Van Gerwen

De dag begon teleurstellend voor de Nederlandse dartsfans. Michael van Gerwen sneuvelde al in de achtste finale tegen een ontketende Andrew Gilding. Van Gerwen keek vroeg tegen een 0-4 achterstand aan en ondanks een knappe comeback tot 4-5 miste hij zes pijlen om gelijk te komen. Gilding pakte op zijn eerste matchdart de winst.

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