Twee Luke's is te veel voor bijna jarige Michael van Gerwen, topdarter doet zichzelf twee punten cadeau

Michael van Gerwen begon als een comeback-koning aan de Premier League Darts-avond in Liverpool, maar twee Luke's bleken teveel voor de Nederlandse topdarter. Na een prachtige zege op Luke Littler in de kwartfinale moest Van Gerwen tegen Luke Humphries buigen. De bijna jarige MVG keert met twee punten huiswaarts.

De wedstrijd tegen wereldkampioen Littler was merkwaardig. The Nuke leek de buit na vier legs al in de tas te hebben. Hij vergooide echter zijn riante 4-0 voorsprong en zag Van Gerwen op 5-5 komen voor een beslissende leg. Toen had het Liverpool-publiek, dat tegen Manchester United-fan Littler was, al zijn zin. De 18-jarige nummer 2 van de wereld irriteerde zich en geloofde het potje verder wel. Zo ging Van Gerwen er na een bewogen week met de 6-5 zege én de twee punten vandoor.

Luke Humphries

In de halve finale trof hij vervolgens de volgende Luke, Humphries. De nummer 1 van de wereld en wereldkampioen van 2024 was in zijn kwartfinale oppermachtig tegen Nathan Aspinall. Bijna geloofde Van Gerwen weer in een comeback, want vanaf een 5-2 voorsprong begon Cool Hand te bibberen. Maar dit keer bleek een tweede Luke een stapje te ver. Humphries bleef koel en trok de finaleplaats met 6-4 over de streep. Van Gerwen stond hoofdschuddend een slap handje toe.

Bijzondere week

De Nederlander beleefde een enerverende week. In Rotterdam Ahoy ging hij voor eigen publiek pijnlijk onderuit tegen Stephen Bunting en moest hij de speciale Premier League Darts-avond al na één wedstrijd verlaten. Niet zo gek, gezien zijn vorm van de maanden daarvoor. Maar met Pasen stond hij ineens weer op. Hij won zeer verrassend én met goed spel de Euro Tour in München. Na afloop vocht hij tegen de tranen. Daar liet hij na afloop weer in Duitse media optekenen dat hij dit jaar niet meedoet aan de World Cup of Darts.

