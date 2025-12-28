Het WK darts gaat zonder verder met drie cruciale partijen voor de Nederlanders. In de middagsessie neemt Jermaine Wattimena het op in een ware kraker tegen Gary Anderson en in de avond is het Gian van Veen tegen Madars Razma en Michael van Gerwen tegen Arno Merk. Vincent van der Voort kijkt in de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Darts Draait Door vooruit naar die drie duels.

Allereerst is het aan Wattimena. The Machine Gun speelde in zijn eerste ronde tegen Dominik Gruellich en liet daar niet altijd het beste van zijn spel zien en ook tegen Scott Williams won hij minimaal. In die laatste partij liet hij echter ook doorzettingsvermogen en verbetenheid zien. Tegen Anderson ligt er wel een mooie kans voor Wattimena.

"Hij is beter dan ooit en Anderson was de vorige ronde ook echt goed", analyseert ex-topdarter Van der Voort de twee kemphanen. "Anderson was in het hotel ook aan het trainen, dus dat betekent wel dat hij het serieus neemt, anders doet hij dat echt niet. Winnen zou een mega stap voor hem zijn, want dan gaat hij ook de top 16 in. Dan ga je naar alle Eurotours."

Gian van Veen

De tweede Nederlander die aan de bak mag is Gian van Veen. Hij maakte in de tweede ronde gigantisch veel indruk tegen Alan Soutar indruk met een gemiddelde van 108, nog altijd een van de hoogste gemiddeldes van het toernooi. Razma zou een horde moeten zijn die te doen is voor Van Veen, maar Van der Voort waarschuwt hem wel voor de Let.

"Je kan ook niet zeggen dat Razma helemaal niks kan hè", vertelt Van der Voort over de opponent van Van Veen. "Als Gian zijn normale niveau haalt, wat hij het hele jaar laat zien, dan wint hij hem ook wel. Razma gaat geen gemiddelde van 103,104 gooien, maar wel 95, 96. Hij kan alleen winnen als Gian een mindere dag heeft. Voor hem is dit een geweldig interessante dag."

Michael van Gerwen

Van Gerwen neemt het op tegen de verrassende derderondekandidaat Arno Merk. Van der Voort moet nog maar zien welke versie van zijn vriend er zondagavond op het podium zal verschijnen. "Hij is wel naar huis geweest en heeft op tweede kerstdag in de avond getraind. Je kan niet meer bij Van Gerwen zeggen: 'Hij staat er wel, of dat wordt niks'. We weten het gewoon niet. Eerste ronde was het niks en tweede goed. Het liefste wil je nu een iets betere Van Gerwen zien en dat er geen verval is. Winnen is het belangrijkste, maar wil hij hier hoge ogen gooien, dan moet hij wel constant goed zijn."

Van der Voort roept Van Gerwen op om die verbetenheid in zijn hele doen en laten te laten zien. "Je wil zien dat hij ook deze speler vernielen. Littler was er bijvoorbeeld ziek van dat hij een leg verloor, dat wil je zien bij Van Gerwen. Zijn hele mentaliteit en instelling zal goed moeten zijn."

