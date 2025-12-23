Jermaine Wattimena had het dinsdagmiddag héél lastig tegen Scott Williams, maar trok uiteindelijk wel aan het langste eind. "Ik ben in vorm", zegt de Nederlandse topdarter na afloop van de WK-wedstrijd trots.

Wattimena kwam met 2-0 voor in sets, maar won beide keren met 3-2 in legs. "Dus ik denk niet dat je daar makkelijk over mag denken", zegt hij bij Viaplay. De 37-jarige darter uit Westervoort is er trots op hoe hij die sets bij een 2-2 stand alsnog naar zich toe trok: "In beide laatste legs was ik gewoon heer en meester, gooide ik twee keer een 11-darter."

Tegenstander Williams 'kwam heel goed terug', zag Wattimena. "Je weet dat hij een heel goede speler is." Na vier sets stond het opeens 2-2, waarna The Machine Gun de beslissende set overtuigend met 3-0 won. Hij weet ook wel hoe dat komt. "Die 90-finish op de bull, ik denk dat dat hem deed", zegt hij over het moment waarop hij Williams brak.

'Dan zit je er lekker in'

De bullseye ging hem sowieso wel lekker af, merkte verslaggever Arjan van der Giessen op. "Die zat er lekker in, hè?", antwoordde Wattimena blij. "Met ingooien zat-ie er ook lekker in. Ik stond op een gegeven moment op 150 en gooide drie keer dubbele bull, en toen dacht ik: dan zit je er lekker in."

'Ik ben in vorm'

"Ik heb laten zien dat ik karakter heb", zegt Wattimena trots bij Sportnieuws.nl. "Ik denk dat de grootste stap is die ik heb gezet, is dat ik zo'n wedstrijd nu binnenhaal. Ik ben niet bang om een wedstrijd te winnen."

"Ik ben in vorm", bevestigt Wattimena nog eens. Hij mag zich voor de vijfde keer in zijn carrière melden bij de laatste 32 op het WK darts. De vorige keer bleek die ronde het eindstation. "Ik ga het zien. Ik ga er zeker van genieten." Hij neemt in de volgende ronde op tegen Gary Anderson of Connor Scutt. Zij komen dinsdagavond tegen elkaar in actie.

