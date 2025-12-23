Gian van Veen maakte maandagavond indruk door Alan Soutar te verslaan met een gemiddelde van 108 op het WK darts. 's Avonds laat schoof hij aan bij de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door om over zijn dikke zege én zijn favorietenrol te praten. De 23-jarige topdarter wordt er zelf een beetje ongemakkelijk van.

Het is een mooi beeld om Van Veen en presentator Damian Vlottes naast elkaar te zien in een hotelkamer in Londen. Ze videobellen met Vincent van der Voort en delen samen één setje oortjes om de oud-topdarter te kunnen verstaan. Van Veen spreekt over een 'topavond'. "Het zag er naar uit dat het heel lastig kon gaan worden, dat ik 2-0 achter kon komen in ieder geval. Maar gelukkig viel het mee."

The Giant overleefde een setdart bij een 1-0 stand en draaide het daarna volledig om. Vlottes was bang voor een 'typisch Gian-wedstrijdje', waarin hij het zichzelf onnodig lastig kan maken. Uiteindelijk stond er een andere Van Veen op, zo zag Van der Voort: "Gian speelde wel echt als een top tien speler van de wereld. Heel volwassen en gewoon maar door blijven pompen, en op een gegeven moment was-ie (Soutar, red.) gebroken."

'Ik ben nu een heel andere speler'

Daar is Van Veen het ook mee eens. "Wat Vincent ook zegt, ik ben nu een heel andere speler dan dat ik twaalf maanden geleden was. Toen was ik zo nerveus voor die wedstrijd." Daarmee doelt hij op zijn eerste wedstrijd op het WK tegen Ricardo Pietreczko, die hij met 3-1 verloor. Het is de eerste keer dat de Nederlander na Kerstmis mag terugkomen op het WK.

Vlottes benadrukt nog een keer de klasse van Van Veen tegen Soutar. Het gemiddelde van 108 is het hoogste tot nu toe op het WK. "In de Engelse media wordt er al gesproken over de wereldtitel, dat je een van de favorieten bent", zegt de presentator tegen de darter naast hem. Van Veen knipoogt: "Ja, leuk! Ik zou het ook wel willen hoor, daar niet van."

'Dan kom ik een heel eind'

Vervolgens gaat hij er serieus op in: "Ja, we zijn bij de laatste 32 nu, dus om over een wereldtitel te spreken is wel heel vroeg. Maar ja, wat ik al eerder zei: al blijf ik 108 gemiddeld gooien, dan kom ik een heel eind. Maar daar ga ik ook niet van uit. Je moet ook zorgen dat als je wat minder bent, dat je wel goed genoeg bent en in ieder geval die wedstrijden wint."

Vlottes merkt op dat Van Veen nu de nummer drie bij de bookies is, nadat Gerwyn Price is weggevallen. Fast Vinny vindt dat terecht: hij kan naast Luke Humphries en Luke Littler niemand anders opnoemen. Alle complimenten van Vlottes en Van der Voort worden de jonge darter uit Poederoijen uiteindelijk te veel: "Ik vind het ook heel ongemakkelijk."

