De Players Championship Finals zijn vrijdagmiddag begonnen. De 64 beste darters van afgelopen jaar op de 34 vloertoernooien nemen het volgens de plaatsingslijst tegen elkaar op. Gian van Veen, één van de tien Nederlandse darters die meedoet in Minehead, speelt één schitterend extra duel. Check hier de uitslagen, het programma en het schema.

Te beginnen met de reden waarom Van Veen een wedstrijd extra moet spelen. Hij plaatste zich ruim een maand geleden voor de finale van het jeugd-WK, die traditioneel op de finale-avond van de Players Championship Finals gehouden wordt. Wat zijn prestaties ook worden bij de PC Finals, hij zal zondag 23 november sowieso op het podium in Minehead staan. Hij neemt het namelijk in de finale van het jeugd-WK op tegen Beau Greaves, een loodzware tegenstander. Van Veen is wel titelverdediger en kan dus met het bijltje hakken.

Twee borden tegelijkertijd

Vrijdagmiddag 21 november begint de Players Championship Finals met de eerste ronde. Daar worden in no-time 32 wedstrijden afgewerkt op verschillende podia. Er zijn twee borden waar tegelijkertijd op wordt gegooid. Viaplay is in Nederland waar live naar de PC Finals gekeken kan worden, maar niet alle wedstrijden in de eerste twee rondes kunnen worden uitgezonden. In ieder geval niet tegelijkertijd. De Engelse regie in Minehead zal veelal schakelen tussen beide borden.

Programma eerste ronde Players Championship Finals

Vrijdagmiddag 21 november, vanaf 13.45 uur



Bord 1

Rob Cross - Sebastian Bialecki 2-6

Dave Chisnall - Ryan Joyce 4-6

Mike De Decker - Cam Crabtree 5-6

Danny Noppert - Ricky Evans 6-2

James Wade - Mickey Mansell 6-3

Jonny Clayton - James Hurrell 3-6

Ross Smith - Ryan Meikle*



Bord 2

Bradley Brooks - Martin Lukeman 6-1

Andrew Gilding - Dom Taylor 6-5

Scott Williams - Ian White 6-2

Niels Zonneveld - Nick Kenny 4-6

Kevin Doets - Callan Rydz 4-6

Cameron Menzies - Adam Lipscombe 1-6

Brendan Dolan - Daryl Gurney

Luke Woodhouse - Alan Soutar

William O'Connor - Ricardo Pietreczko



*Eigenlijk zou Niko Springer tegen Ross Smith spelen in de eerste ronde, maar de Duitser heeft zich ziek afgemeld. Hij wordt vervangen door eerste reserve Ryan Meikle.

Vrijdagavond 21 november, vanaf 20.00 uur



Bord 1

Martin Schindler - Michael Smith

Josh Rock - Gabriel Clemens

Gerwyn Price - Max Hopp

Stephen Bunting - Ritchie Edhouse

Jeffrey de Graaf - Luke Littler

Gian van Veen - Luke Humphries

Karel Sedlacek - Nathan Aspinall



Bord 2

Jermaine Wattimena - Wesley Plaisier

Ryan Searle - Darren Beveridge

Wessel Nijman - Richard Veenstra

Krzysztof Ratajski - Raymond van Barneveld

Dirk van Duijvenbode - Madars Razma

Gary Anderson - Mario Vandenbogaerde

Joe Cullen - Peter Wright

Damon Heta - Justin Hood

Chris Dobey - Keane Barry



Zaterdag 22 november



Middagsessie (vanaf 13.45 uur): tweede ronde

Avondsessie (vanaf 20.00 uur): derde ronde



Zondag 23 november



Middagsessie (vanaf 13.45 uur): kwartfinales

Avondsessie (vanaf 20.00 uur): Halve finales en finale*



*Tussen de halve finales en finale spelen Gian van Veen en Beau Greaves de finale van het jeugd-WK

Speelschema Players Championship Finals

De Players Championship Finals worden helemaal afgewerkt via het plaatsingsschema. De nummer 1 speelt eerst tegen de nummer 64 en treft dan de winnaar van het duel tussen de nummers 32 en 33, enzovoorts. Dat schema ziet er als volgt uit.



(1) Gerwyn Price - (64) Max Hopp

(32) Rob Cross - (33) Sebastian Bialecki

(16) Martin Schindler - (49) Michael Smith

(17) Niels Zonneveld - (48) Nick Kenny

(8) Stephen Bunting - (57) Ritchie Edhouse

(25) Brendan Dolan - (40) Daryl Gurney

(9) Cameron Menzies - (56) Adam Lipscombe

(24) Bradley Brooks - (41) Martin Lukeman

(4) Ross Smith - (65) Ryan Meikle

(29) Jeffrey de Graaf - (36) Luke Littler

(13) William O'Connor - (52) Ricardo Pietreczko

(20) Gary Anderson - (45) Mario Vandenbogaerde

(5) Chris Dobey - (60) Keane Barry

(28) Mike De Decker - (37) Cam Crabtree

(12) Jonny Clayton - (53) James Hurrell

(21) Luke Woodhouse - (44) Alan Soutar

(2) Wessel Nijman - (63) Richard Veenstra

(31) Karel Sedlacek - (34) Nathan Aspinall

(15) Danny Noppert - (50) Ricky Evans

(18) Dirk van Duijvenbode - (47) Madars Razma

(7) Gian van Veen - (58) Luke Humphries

(26) Krzysztof Ratajski - (39) Raymond van Barneveld

(10) Josh Rock - (55) Gabriel Clemens

(23) Scott Williams - (42) Ian White

(3) Damon Heta - (62) Justin Hood

(30) Andrew Gilding - (35) Dom Taylor

(14) Joe Cullen - (51) Peter Wright

(19) James Wade - (46) Mickey Mansell

(6) Jermaine Wattimena - (59) Wesley Plaisier

(27) Dave Chisnall - (38) Ryan Joyce

(11) Ryan Searle - (54) Darren Beveridge

(22) Kevin Doets - (43) Callan Rydz