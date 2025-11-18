Gian van Veen staat sinds een paar maanden in de top acht van de PDC Order of Merit. De Nederlandse topdarter won het EK en wordt nu zéér serieus genomen door zijn concurrenten. Van Veen spreekt erover in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Josh Rock won afgelopen week van Van Veen op de Grand Slam of Darts en vierde zijn zege 'alsof hij het WK had gewonnen'. De Nederlander gaf zijn tegenstander snel een hand na de nederlaag en stormde van het podium af. Het moment is onderwerp van gesprek in de nieuwste aflevering van Darts Draait Door.

Oud-topdarter en vaste gast Vincent van der Voort snapt de uitbarsting van Rock wel. "Dat is toch ook gewoon een beetje de status die veranderd is rond Gian. Als jij zo goed speelt zoals hij dit jaar, dan worden mensen ook steeds blijer als ze winnen van je", is Fast Vinny stellig.

'Moet je daar nog aan wennen?'

Presentator Damian Vlottes is benieuwd hoe het voor Van Veen is om opeens zó serieus genomen te worden. The Giant won onlangs het EK darts en staat sindsdien in de top acht van de wereld. Vlottes: "Moet je nog een beetje wennen aan je status? Toen we jou in belden, de dag na het EK, zei je: ik ontwijk nu een top acht-speler. Vincent zei toen: dat ben je zelf. Is dat nog een beetje wennen?"

"Ja, zeker wel", antwoordt Van Veen resoluut. Hij schoof aan in de podcast, nadat hij in de groepsfase van de Grand Slam of Darts werd uitgeschakeld. "Maar ik heb sindsdien ook alleen maar de Grand Slam gegooid", verklaart hij de onwennigheid. Van Veen heeft nu een week rust, waarna hij meedoet aan de Players Championship Finals. In december begint het WK.

'Ze kijken nu anders naar hem'

Van der Voort gaat verder: "Alleen je merkt nu natuurlijk wel - en dat merken wij ook als we met spelers praten: ze kijken nu anders naar hem dan twee jaar geleden. Dat is logisch, natuurlijk. Ja, en daarom is Rock ook zo blij dat hij wint van hem. Dat moest gebeuren voor hem (om door te gaan, red.). En als dat het dan lukt tegen iemand die in bloedvorm is, dan ben je heel blij."

Darts Draait Door

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door is Gian van Veen te gast. Hij bespreekt met presentator Damian Vlottes en ex-prof Vincent van der Voort de Grand Slam of Darts en de Premier League en verder gaat het tweetal nog in op andere zaken uit de dartswereld. Beluister de nieuwe aflevering of check in via bijvoorbeeld YouTube of Spotify.