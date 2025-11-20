De Players Championship Finals is een topdarter kwijt in de vorm van Niko Springer. De Duitser, die eerder dit jaar zijn eerste Euro Tour won en ook recent op de Grand Slam of Darts indruk maakte met zeges op Michael van Gerwen en Gary Anderson. Maar Springer mist nu de laatste major voor het WK darts.

De 25-jarige Springer had zich ternauwernood geplaatst voor de Players Championship Finals in Minehead, dat vrijdag begint. Hij ging als 61ste (van de 64) naar het majortoernooi, met een voorsprong van duizend pond op de plaatsen die geen recht hadden gegeven. Daardoor wachtte hem een enorm lastige tegenstander, want Ross Smith zou vrijdag zijn partij in de eerste ronde zijn. Smith is als vierde geplaatst en beleefde een ijzersterk seizoen op de 34 vloertoernooien.

Reserve opgeroepen

Maar Springer is ziek en moest zich dus donderdag aan het einde van de middag op het allerlaatste moment afmelden voor het toernooi. De regels schrijven voor dat er een reserve wordt opgeroepen om Springers plaats in te nemen. Dat is nummer 65 van de Pro Tour-ranking; de Engelsman Ryan Meikle. Hij mag zich opmaken voor een wedstrijd tegen Smith. Voor Springer smaakt zijn afmelding extra zuur, omdat het zijn debuut op het toernooi zou worden.

Gevolgen voor Luke Littler

De wijziging in het schema heeft ook gevolgen voor de kersverse nummer 1 van de wereld Luke Littler. Hij zou in de tweede ronde tegen de winnaar van Smith - Springer moeten, maar wacht nu op de winnaar van Smith - Meikle. Eerst moet de jongste wereldkampioen ooit (18) in zijn eerste ronde af zien te rekenen met de Zweedse Nederlander Jeffrey de Graaf. De wedstrijd tussen Smith en Meikle wordt vrijdagmiddag als laatste partij afgewerkt op het hoofdbord. Littler speelt 's avonds pas zijn eerste wedstrijd.

Geen Michael van Gerwen

Een nog veel grotere naam die ontbreekt op de Players Championship Finals is Michael van Gerwen. De Nederlandse topdarter, nummer drie van de wereld, speelde te weinig en te slechte wedstrijden op de 34 vloertoernooien en plaatste zich dus niet. Hij kan zich focussen op de start van het WK darts op 11 december.