De Players Championship Finals is het laatste majortoernooi van het jaar, voordat het WK darts begint. Voor de 64 deelnemers in Minehead een laatste kans om aan de vorm en het vertrouwen te werken. Tien Nederlanders deden een gooi naar de titel en het bijbehorende prijzengeld, dat riant te noemen is. Jermaine Wattimena was de laatste overgebleven Nederlander, en strandde uiteindelijk in de halve finale.

Ter vergelijking: de Grand Slam of Darts keerde 'maar' 56.000 euro meer uit aan alle deelnemers dan op de PC Finals. De totale prijzenpot is in Minehead namelijk 600.000 pond, in totaal zo'n 680.000 euro. De tien Nederlanders die er om streden, waren: Danny Noppert, Gian van Veen, Wessel Nijman, Raymond van Barneveld, Dirk van Duijvenbode, Niels Zonneveld, Richard Veenstra, Jermaine Wattimena, Wesley Plaisier en Kevin Doets. Een grote naam ontbreekt: Michael van Gerwen.

Geen Michael van Gerwen

De nummer drie van de wereld plaatste zich voor het eerst sinds het ontstaan van het toernooi in 2009 niet. Hij was op de 34 vloertoernooien afgelopen jaar niet goed genoeg of domweg niet aanwezig. Van Gerwen verzamelde daardoor te weinig prijzengeld om tot de beste 64 darters van het jaar te horen. Dat had mede te maken met zijn fysieke problemen én het gedoe in zijn privéleven. Hij is namelijk in een scheiding verwikkeld met zijn ex-vrouw Daphne en heeft daardoor meer kopzorgen over zijn kinderen.

Jermaine Wattimena op magische grens

Gian van Veen reeg titelverdediger Luke Humphries meteen in de eerste ronde al aan het spit, maar moest zelf in de tweede ronde zijn hoofd al buigen. Ook de andere Nederlander in topvorm, Danny Noppert, vloog er eerder uit dan hij gehoopt had. Bij de laatste acht zat door tegenvallende resultaten één landgenoot die wél ver komt in Minehead. Jermaine Wattimena staat in de halve finales.

Prijzengeld Players Championship Finals

Eerste ronde: 3400 euro

Tweede ronde: 7300 euro

Derde ronde: 11.300 euro

Kwartfinale: 22.600 euro

Halve finale: 34.000 euro

Verliezend finalist: 68.000 euro

Winnaar: 136.000 euro

Uitslagen Nederlanders in eerste ronde

Niels Zonneveld - Nick Kenny 4-6

Wessel Nijman - Richard Veenstra 5-6

Danny Noppert - Ricky Evans 6-2

Dirk van Duijvenbode - Madars Razma 3-6

Gian van Veen - Luke Humphries 6-5

Krzysztof Ratajski - Raymond van Barneveld 6-3

Jermaine Wattimena - Wesley Plaisier 6-3

Kevin Doets - Callan Rydz 6-4

Uitslagen Nederlanders in tweede ronde

Richard Veenstra - Nathan Aspinall 0-6

Gian van Veen - Krzysztof Ratajski 5-6

Jermaine Wattimena - Ryan Joyce 6-2

Danny Noppert - Madars Razma 6-1

Derde ronde

Danny Noppert - Nathan Aspinall 8-10

Jermaine Wattimena - Ryan Searle 10-8



Kwartfinale

Jermaine Wattimena - James Wade 10-8

Halve finale

Nathan Aspinall - Jermaine Wattimena 11-2

Beluister Darts Draait Door

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door is Gian van Veen te gast. Hij bespreekt met presentator Damian Vlottes en ex-prof Vincent van der Voort de Grand Slam of Darts, de Players Championship Finals en de Premier League en verder gaat het tweetal nog in op andere zaken uit de dartswereld. Beluister de nieuwe aflevering of check in via bijvoorbeeld YouTube of Spotify.