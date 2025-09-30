Voor darter Michael van Gerwen staat er deze week veel op het spel. De huidige nummer 103 van de Players Championship-ranking moet na de komende drie vloertoernooien 'dicht in de buurt of in' de top-64 staan. Dinsdag heeft hij een eerste stap in de goede richting gezet.

Het 28e Players Championship-toernooi in Leicester is van groot belang voor Van Gerwen. Hij moet namelijk in de top-64 van de Pro Tour-ranking terechtkomen om de Finals te bereiken. In zijn partij met Jeffrey de Graaf maakte hij een goede indruk.

De 36-jarige won met 6-2 in legs en een gemiddelde van 104.92 van De Graaf. Een welkome zege voor Van Gerwen, die nog minstens 10.000 pond aan prijzengeld bij elkaar moet sprokkelen om kans te maken op deelname aan de laatste major vóór het grote WK darts. Leicester is dinsdag, woensdag en donderdag het decor van drie van de laatste zeven vloertoernooien dit seizoen.

Week van de waarheid

Volgens Vincent van der Voort is dit de week dat zijn goede vriend zich moet bewijzen. "Het moet nu écht. Alles op alles, nu moet het gebeuren", is zijn boodschap voor Van Gerwen in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Hij moet na deze drie toernooien in die top-64 staan of in ieder geval heel dicht in de buurt. Anders zie ik het niet meer gebeuren. En alle grote namen doen ook nog eens mee, dus het is een goede graadmeter."

Max Hopp is momenteel de darter waar Van Gerwen op jaagt. De Duitser staat 64ste met 20.000 pond prijzengeld. De Nederlander staat nu op plek 103 met 10.500 pond.

Raymond van Barneveld

Raymond van Barneveld kwam ook al in actie in Leicester. Ook hij maakte indruk met een 6-1-overwinning op Domonik Gurellich en een gemiddelde van ruim 106. De 58-jarige is al geplaatst voor de finals. Hij staat op de 38e plek in de Pro Tour-ranking met 29.500 pond aan prijzengeld.