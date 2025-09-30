Het is Michael van Gerwen gelukt om iets van zijn achterstand op de Players Championship-ranking goed te maken, maar daar is ook alles mee gezegd. In de week van de waarheid voor de Nederlandse topdarter werd hij bij de eerste de beste kans al na drie potjes uitgeschakeld. Hij loopt daarmee nauwelijks in op de concurrenten.

Van Gerwen moest voorafgaand aan Players Championships 28, 29 en 30 in Leicester deze week 9500 pond prijzengeld goedmaken. Lukt dat niet, dan is de kans miniem dat hij de Players Championship Finals eind november haalt. Tijdens PC28 had hij de eerste kans om zich te laten gelden en dat deed hij in eerste instantie goed. Hij won achtereenvolgens van Jeffrey de Graaf en Matthew Dennant, met gemiddelden van boven de 100. Maar in de derde ronde tegen Ross Smith liep hij tegen een 6-3 nederlaag aan en werd de opmars gestopt.

Nauwelijks wat goed gemaakt

Op de ranglijst is hij van buiten de top-100 naar net daarbinnen gestegen, maar qua prijzengeld is Van Gerwen nauwelijks iets opgeschoten. Hij pakte 1500 pond aan prijzengeld, maar door resultaten van veel concurrenten liep zijn achterstand op de top-64 terug van 9500 pond naar 'maar' 9000 pond. Een goedmakertje van het minst mogelijke prijzengeld dus. Woensdag en donderdag heeft de nummer drie van de wereld weer kansen om meer prijzengeld in te lopen, maar dan zal een kwartfinale of beter écht nodig moeten zijn. Vanaf die ronde loopt het te verdienen bedrag namelijk zienderogen op.

Er zijn in totaal 34 Players Championships in een jaar om een plekje bij de beste 64 te verdienen, dus nu nog 6 te gaan. De darters die dat lukt, mogen eind november naar de Finals. Dat is de laatste major voor het WK darts in december begint. Ook is daar nog veel prijzengeld extra te verdienen, waardoor het voor topdarters er alles aan gelegen is om erbij te zijn. Naast Van Gerwen staan ook grote namen als Luke Humphries (68ste), Nathan Aspinall (69ste) en Dimitri van den Bergh buiten de top-64. Ook zij hebben nog maar een paar kansen om de positie te verbeteren.

Luke Littler en Raymond van Barneveld

De eerste plek waar zij op jagen is die van Luke Littler. Doordat de regerend wereldkampioen veel vloertoernooien over heeft geslagen, heeft hij nauwelijks prijzengeld verdiend. Hij is momenteel nummer 64 en dus de man waar op gejaagd wordt. Hij zal ook nog een aantal wedstrijden op de vloer moeten winnen om zich te verzekeren van deelname aan de Finals. Raymond van Barneveld sneuvelde dinsdag net als Van Gerwen in de derde ronde. Hij verloor van landgenoot Gian van Veen: 6-0. Hij is met de huidige 36ste plek wel zo goed als zeker van de Finals.

