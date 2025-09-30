Het is de week van de waarheid voor topdarter Michael van Gerwen. De huidige nummer 103 van de Players Championship-ranking moet na de komende drie vloertoernooien 'dicht in de buurt of in' de top-64 staan. "Anders zie ik het niet meer gebeuren", vreest goede vriend en ex-prof Vincent van der Voort voor deelname van Van Gerwen aan de Players Championship Finals eind november.

Leicester is dinsdag, woensdag en donderdag het decor van drie van de laatste zeven vloertoernooien dit seizoen. Daar moet Van Gerwen minstens 10.000 pond goedmaken op de ranking om kans te maken op deelname aan de laatste major vóór het grote WK darts. Hoewel Van der Voort denkt dat het wel gaat lukken, heeft hij een grote waarschuwing in petto voor zijn goede vriend. "Er moet écht wat gaan gebeuren op deze rankingtoernooien", zegt Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door, die vanmiddag om 16.00 uur online komt.

'Anders zie ik het niet meer gebeuren'

"Het moet nu écht. Alles op alles, nu moet het gebeuren", is de kraakheldere boodschap van Van der Voort. "Hij moet na deze drie toernooien in die top-64 staan of in ieder geval heel dicht in de buurt. Anders zie ik het niet meer gebeuren. En alle grote namen doen ook nog eens mee, dus het is een goede graadmeter." Max Hopp is momenteel de darter waar Van Gerwen op jaagt. De Duitser staat 64ste met 20.000 pond prijzengeld. Van Gerwen staat daar bijna veertig plekken onder met 10.500 pond. De missie is duidelijk.

'Het is schrikken'

Van Gerwen worstelt al het hele jaar op en naast de dartsbaan. De resultaten vallen erg tegen en in het voorjaar maakte hij bekend te scheiden van zijn ex-vrouw Daphne. Mede daardoor is hij op de jaarranking terug te vinden op plek 27, terwijl hij op de tweejaarlijkse ranking nog wel derde staat. "Het gaat niet lang duren of jongens als Stephen Bunting gaan over hem heen. Het is schrikken, het geeft wel aan waar je terecht gaat komen. 27ste, dat is niet best. Maar nu komen de toernooien eraan waar het grote geld te verdienen is."

Elke dinsdag verschijnt op Sportnieuws.nl de podcast Darts Draait Door, met ex-prof Vincent van der Voort. Wekelijks om 16.00 uur bespreekt hij met presentator Damian Vlottes alle ins en outs van de dartswereld.