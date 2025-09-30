Sinds Luke Humphries en Luke Littler het darts zijn gaan domineren, moet Michael van Gerwen genoegen nemen met plek drie op de wereldranglijst. Maar de positie van de Nederlander komt nu echt in gevaar. Door uitblijvende resultaten op rankingtoernooien en de opkomst van vooral Stephen Bunting, dreigt de vrije val in zicht te komen voor de drievoudig wereldkampioen.

Van Gerwen staat al meer dan tien jaar onafgebroken in de top drie van de wereld, waarvan heel lang als nummer 1 van de wereld. Maar sinds zijn laatste wereldtitel in 2019 vertoont het bolwerk MVG scheurtjes. Hij werd al ingehaald door Littler en Humphries, maar moet nu vooral naar onderen in plaats van naar boven kijken. Door de Euro Tour-zege van Bunting in Zwitserland is de achterstand van de Engelsman op Van Gerwen nog maar zo'n 70.000 pond prijzengeld. "Het gaat niet lang meer duren of die jongen is over Van Gerwen heen", voorspelt goede vriend en ex-prof Vincent van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Grote toernooien, veel prijzengeld

Het kan de komende maanden hard gaan, met veel televisietoernooien waar het meeste prijzengeld te verdienen is. Te beginnen met de World Grand Prix volgende week. Daarna komen ook nog de Grand Slam of Darts, het EK darts en de Players Championship Finals voorbij. "70.000 pond voor het WK is in te halen, maar is wel veel. Dan moet Bunting het heel goed doen op tv-toernooien en Michael niet. Dan is het allemaal wel mogelijk hè", zegt Van der Voort.

'Als hij nu nog een keer niks doet...'

Vorig jaar kwam Van Gerwen in het najaar nauwelijks voor in de latere rondes van de majors. "Als hij nu nog een keer niks doet, dan haalt Bunting hem al voor het WK in. Maar laten we hopen dat hij de vorm van de World Series Finals in Amsterdam (die Van Gerwen begin september won, red.) nog een paar keer laat zien dit jaar. Hij lijkt misschien wel bevroren op die derde plek, maar als je kijkt op basis van afgelopen jaar, dan is het schrikken. Dat geeft wel aan waar je terecht gaat komen als je écht wegvalt."

Beluister de podcast

