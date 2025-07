De World Matchplay kon voor de Nederlandse darters niet beter beginnen. Danny Noppert, Gian van Veen en Wessel Nijman plaatsten zich allemaal voor de tweede ronde. Noppert maakte van dichtbij iets heel opmerkelijks mee, want zijn tegenstander zette zichzelf enorm voor schut tijdens de partij.

Noppert nam het in de eerste ronde op tegen de veelbesproken Cameron Menzies. De Schot staat erom bekend dat hij zijn emoties niet altijd onder controle heeft op het podium en hij deinst er ook niet voor terug om fysiek te worden met zijn tegenstanders na een wedstrijd. Dat leidde in het verleden al voor een aantal ongemakkelijke knuffels.

Blunder van Menzies

Menzies maakte zaterdag zijn debuut op de World Matchplay en de zenuwen leken hem flink parten te spelen. Hij kwam niet verder dan een gemiddelde van 81 punten per beurt en Noppert versloeg hem eenvoudig met 10-2. Menzies zette zichzelf in de vierde leg ook nog eens enorm voor schut.

De Schot zag Noppert een 180 gooien en raakte vervolgens ook zelf drie keer de triple-20. Dat klinkt goed, maar er was één probleem: hij had nog 178 punten over op dat moment en gooide zich met de 180 dus dood. Scheidsrechter Kirk Bevins riep keihard 'no score' en Menzies sloeg de handen voor de ogen.

'Het is een ongeleid projectiel'

Het optreden van Menzies was ook onderwerp van gesprek in de speciale Sportnieuws.nl-podcast World Matchplay Draait Door. "Het is natuurlijk gewoon een ongeleid projectiel die man, het is een storm in zijn hoofd", vertelt oud-profdarter Vincent van der Voort. "Hij wil in een bepaald ritme komen en zit niet op te letten. Dat gebeurt heel snel bij hem. Die concentratieboog houdt hij niet vol en dat is het grote probleem bij hem.

Duel tegen landgenoot

Noppert profiteerde optimaal van de kwakkelende Schot en plaatste zich simpel voor de tweede ronde. Daarin kan hij wat meer tegenstand verwachten, want hij neemt het dan op tegen landgenoot Gian van Veen. Van Veen schakelde zaterdag verrassend titelverdediger Luke Humphries uit. De twee Nederlanders deden vorige maand als koppel nog mee aan de World Cup of Darts en haalden toen de halve finales. Noppert en Van Veen spelen dinsdag tegen elkaar.

World Matchplay draait door

Sportnieuws.nl is er tijdens (een groot deel van) de World Matchplay in Blackpool live bij. Ex-profdarter Vincent van der Voort en verslaggever Damian Vlottes, bekend van de podcast Darts Draait Door, maken interviews met zoveel mogelijk darters en verzorgen iedere dag een nieuwe aflevering van de podcast. Beluister hieronder de podcast na de eerste dag. De afleveringen zijn ook te luisteren via bijvoorbeeld YouTube, Spotify of Apple Podcasts.