Luke Littler mag dan de jongste wereldkampioen ooit zijn en een veelvraat zijn op andere toernooien, aan de World Matchplay heeft de nummer twee van de wereld slechte herinneringen. Nu hij terug is in Blackpool, wil hij zijn debuut vorig jaar tegen Michael van Gerwen snel vergeten.

Littler (18) verloor in 2024 in de eerste ronde van Van Gerwen, maar krijgt dit jaar een herkansing met de loting tegen Ryan Searle. "Natuurlijk ging mijn debuut vorig jaar niet best", kijkt Littler terug en vooruit op de World Matchplay. "Maar ik ben blij om terug te zijn. De arena en de geschiedenis van het toernooi maakt dat het een speciale plek is voor ons als darters om daar te zijn. Ik wil gewoon mijn eerste wedstrijd winnen en daarna zien hoe het gaat."

'Op-en-neerseizoen'

De jonge Engelsman spreekt van een 'op-en-neerseizoen', waarin hij toernooiwinst opvolgt met matige resultaten en omgekeerd. Tegen Searle zal hij dus weer scherp moeten zijn. "Ik weet dat ik de wereldkampioen ben en de nummer twee van de wereld, maar ik krijg er nog steeds een buzz van om tegen dit soort topdarters te spelen", zegt Littler. De 'andere Luke', nummer 1 van de wereld Humphries, is titelverdediger in Blackpool en kijkt met een heel ander gevoel naar de Matchplay.

Luke Humphries

"Het voelt alsof ik vorig jaar de beste versie van mezelf heb laten zien", vindt hij. Humphries komt bij een nieuwe eindzege in hetzelfde rijtje als Van Gerwen, Phil Taylor en Rod Harrington als enige darters die hun titel met succes het jaar erna verdedigd hebben. "Ik sta al in heel veel lijstjes, maar ik zou het heel leuk vinden om weer in een ander lijstje te komen." Om dat te bereiken, zal hij in de eerste ronde af moeten rekenen met de Nederlander Gian van Veen.

'Gian is een fantastische speler'

"Gian is een fantastische speler en een van de beste talenten van de wereld. Hij heeft al een heel mooi jaar tot nu toe en ik weet zeker dat hij het mij moeilijk gaat maken." Voor Josh Rock wordt de eerste ronde een bijzondere. Hij moet, net als vorig jaar, weer tegen Ross Smith. "Ik moest lachen toen de loting voorbij kwam, het voelde als een deja-vu. Hopelijk kom ik dit keer als winnaar uit de bus. Ik wil graag die eerste overwinning hier pakken, al is het pas mijn derde deelname."

