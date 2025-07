Dirk van Duijvenbode hoopt een slaatje te slaan uit de vaak klagende tegenstanders op de World Matchplay. Door sommigen gekscherend het 'zomer-WK' genoemd vanwege het torenhoge prijzengeld, wordt vaak geklaagd over de warmte. Laat de Nederlandse topdarter daar juist een expert in zijn.

Van Duijvenbode opent de World Matchplay met zijn wedstrijd in de eerste ronde tegen Rob Cross op zondagmiddag. In gesprek met Sportnieuws.nl laat Aubergenius weten het 'een lekker toernooi' te vinden. "Lekker heet. Ik ben niet iemand die klaagt over de weersomstandigheden. Tenzij het waait, dat is het enige wat ik niet fantastisch vind. Maar heel koud of heel warm (zoals in de Engelse badplaats Blackpool vaak het geval is, red.), dan klaagt de tegenstander altijd."

'Ik vind dat ik hier hoor te staan'

Hij niet dus en dat komt vanwege zijn werk én opvoeding. "Maar ik heb lang in de kassen gewerkt en vroeger moest ik darten op zolder. Ik ben allebei (warm en koud, red.) dus prima gewend." In 2024 ontbrak hij op de Matchplay, maar nu is hij dus weer terug op het grote podium. "Dat kon gebeuren vorig jaar. Ik was niet in vorm en geblesseerd. Nu ben ik er weer bij en ik vind dat ik op de Matchplay hoor te staan."

'Last van m'n darmen'

Zijn vorige bezoek aan Blackpool leverde twee spectaculaire wedstrijden op tegen Kim Huybrechts en Luke Humphries. En hoewel hij nooit last heeft van de hitte aldaar, had hij tegen de Engelsman flink last van iets anders. Hij weet het nog goed. "Ik had de hele nacht last van m'n darmen. Ik sliep pas om half vijf 's ochtends ofzo, ik moest om de twintig minuten naar de wc. Dát merkte ik wel, ik was zó moe. Het was niet veel meer wat ik liet zien."

'Een van de meest onderschatte darters'

Bij zijn rentree op de Matchplay treft hij in de eerste ronde voormalig wereldkampioen Rob Cross. De Engelsman is al maanden wisselvallig, mede doordat hij werd veroordeeld vanwege belastingontduiking. "Hij is nooit een makkelijke loting", vindt Van Duijvenbode. "Hij kan zich altijd in een wedstrijd bijten en goed finishen. Hij is één van de meest onderschatte darters qua toppers die nooit genoemd worden."